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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 15:18

Vicențiu Iorgulescu vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS despre personalitatea și stilul de conducere al legendarului antrenor.

„Era un om care avea atâta energie pozitivă. Era un om atât de bun, un diplomat de excepție. Rar mai întâlnești astfel de oameni…Nu poți să exprimi în cuvinte măreția pe care o avea. Era undeva sus, pe Marte, cum zic eu!”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 17 iulie, de la ora 15:00.

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