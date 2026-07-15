Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 15:18

Vicențiu Iorgulescu vorbește în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS despre personalitatea și stilul de conducere al legendarului antrenor.

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