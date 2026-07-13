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Ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, de la ora 20:55! Viorel Pașca, dezvăluiri în exclusivitate la Realitatea PLUS
Publicat13 iul. 2026, 16:04
Actualizat13 iul. 2026, 16:08
De la ora 20:55, Anca Alexandrescu trage cortina, într-o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! Viorel Pașca și avocatul Răzvan Doseanu rup tăcerea în direct la Realitatea PLUS.
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