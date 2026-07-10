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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 10:53
Actualizat10 iul. 2026, 10:54

Invitată la Podcastul „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus, Nicoleta Chirică vorbește în premieră despre curaj, antreprenoriat și schimbare, dar și despre drumul său profesional și despre felul în care privește viitorul.

„Mintea mea funcționează prin imagini și, de multe ori, colecțiile mi se arată. E ca un fir roșu care se creează și pe care, de-abia la final, îl înțeleg cu totul. Și asta se întâmplă și cu viața mea.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 10 iulie, de la ora 15:00.

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