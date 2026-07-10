Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Publicat 10 iul. 2026, 10:53 Actualizat 10 iul. 2026, 10:54

Invitată la Podcastul „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus, Nicoleta Chirică vorbește în premieră despre curaj, antreprenoriat și schimbare, dar și despre drumul său profesional și despre felul în care privește viitorul.

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