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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Nicoleta Chirică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
Publicat10 iul. 2026, 10:53
Actualizat10 iul. 2026, 10:54
Invitată la Podcastul „Ceva-n PLUS”, difuzat de Realitatea Plus, Nicoleta Chirică vorbește în premieră despre curaj, antreprenoriat și schimbare, dar și despre drumul său profesional și despre felul în care privește viitorul.
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