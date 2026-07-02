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Ora 20:55, "Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Publicat2 iul. 2026, 17:44
SursăRealitate Plus
România fierbe! Tensiunea politică atinge cote maxime, iar scenariul alegerilor anticipate nu mai poate fi ignorat. Poate AUR să ajungă la 40% și să răstoarne întreaga scenă politică? Analiza completă, în această seară.
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