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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 11:53

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus despre revoluția inteligenței artificiale și efectele ei asupra vieții de zi cu zi.

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS

Iulia Ghenea și Emilia Tudoran vorbesc în premieră la Realitatea Plus:„Până la urmă, AI-ul este cultivat de noi, oamenii, dar, dacă îl folosim într-o manieră în care ne modifică percepția asupra adevărului, atunci nu mai este benefic.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 31 iulie, de la ora 15:00.

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