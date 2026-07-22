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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:11

Medicul Răzvan Ene este invitatul unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre legătura dintre profesie și spiritualitate, mărturisind că înaintea fiecărei intervenții chirurgicale se roagă pentru pacient și pentru puterea de a da tot ce are mai bun în sala de operație.

„Fără a fi un fanatic, sunt un om extrem de religios. De foarte multe ori intru în sală rugându-mă. Mă închin steril, fără să mă ating, pentru pacientul de pe masă, pentru tipul ăla de intervenție, să dau maxim.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 24 iulie, de la ora 15:00.

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