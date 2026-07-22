Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dr. Răzvan Ene, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 11:11

Medicul Răzvan Ene este invitatul unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre legătura dintre profesie și spiritualitate, mărturisind că înaintea fiecărei intervenții chirurgicale se roagă pentru pacient și pentru puterea de a da tot ce are mai bun în sala de operație.

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