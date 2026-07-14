Ora 20:55, ediție incendiară "Culisele Statului Paralel". Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer jocurile de culise din Guvern

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 16:26

Revoltă în rândul Puterii! Diseară, de la ora 20:55, Anca Alexandrescu vă aduce o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer jocurile de culise din Guvern.

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