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Ora 20:55, ediție incendiară "Culisele Statului Paralel". Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer jocurile de culise din Guvern
Anca Alexandrescu
Revoltă în rândul Puterii! Diseară, de la ora 20:55, Anca Alexandrescu vă aduce o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”! Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer jocurile de culise din Guvern.
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