Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:56

Care este diferența dintre fotbalul din România și cel din Italia? Vicențiu Iorgulescu răspunde la această întrebare în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS

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