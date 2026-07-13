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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Vicențiu Iorgulescu, în premieră la Realitatea Plus

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 11:56

Care este diferența dintre fotbalul din România și cel din Italia? Vicențiu Iorgulescu răspunde la această întrebare în premieră la Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS

„În primul rând, fotbalul se joacă pe iarbă, iar noi trebuia să ne antrenăm pe iarbă. În cantonamente făceam între 150 și 250 de km de alergări. Întotdeauna mi-am pus întrebarea: la ce ne ajută pe noi alergarea asta?”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 17 iulie, de la ora 15:00.

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