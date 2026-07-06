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Mare atenție, șoferi! Restricții de trafic pe Podul Suspendat peste Dunăre de la Brăila

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 14:29
Actualizat6 iul. 2026, 14:30

Traficul pe Podul Suspendat peste Dunăre va fi restricționat în perioada 6–10 iulie, pentru desfășurarea unor lucrări de asfaltare. Anunțul a fost făcut luni de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, care le recomandă șoferilor să conducă prudent.

Potrivit reprezentanților instituției, lucrările încep luni, 6 iulie, în zona rostului de dilatație de la Jijila, urmând să continue marți, 7 iulie, în zona rostului de la Brăila.

După executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie va fi așternut stratul de uzură.

DRDP Buzău le recomandă participanților la trafic să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

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