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Locale· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Restricții de trafic pe Podul Suspendat peste Dunăre de la Brăila
FOTO: Arhivă
Publicat6 iul. 2026, 14:29
Actualizat6 iul. 2026, 14:30
Traficul pe Podul Suspendat peste Dunăre va fi restricționat în perioada 6–10 iulie, pentru desfășurarea unor lucrări de asfaltare. Anunțul a fost făcut luni de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, care le recomandă șoferilor să conducă prudent.
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