Incendiu puternic în Constanța. Un magazin a fost distrus de flăcări

Publicat 5 iul. 2026, 13:17 Sursă Realitatea PLUS

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un magazin din localitatea Tortoman, județul Constanța. Flăcările au cuprins rapid întreaga clădire, iar intervenția pompierilor a fost una contracronometru, mai ales din cauza buteliilor aflate în interior.

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