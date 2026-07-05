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Incendiu puternic în Constanța. Un magazin a fost distrus de flăcări

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 13:17
SursăRealitatea PLUS

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un magazin din localitatea Tortoman, județul Constanța. Flăcările au cuprins rapid întreaga clădire, iar intervenția pompierilor a fost una contracronometru, mai ales din cauza buteliilor aflate în interior.

Flăcările au mistuit magazinul pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, echipajele au fost solicitate să intervină în cursul nopții pentru stingerea incendiului izbucnit la magazinul din Tortoman.

La sosirea pompierilor, focul se manifesta generalizat și afecta întreaga construcție, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Salvatorii au acționat pentru limitarea incendiului și pentru eliminarea riscurilor care puteau pune în pericol persoanele aflate în zonă.

16 butelii au fost evacuate din clădire

Una dintre principalele provocări ale intervenției a fost prezența buteliilor depozitate în magazin. Pompierii au reușit să scoată din interior nu mai puțin de 16 butelii, prevenind astfel producerea unor explozii care ar fi putut amplifica incendiul și pune în pericol locuințele din apropiere.

Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, din cauza intensității flăcărilor.

Proprietarul magazinului a avut un atac de panică

În urma incidentului, proprietarul magazinului, un bărbat în vârstă de 41 de ani, a suferit un atac de panică.

Acesta a fost evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului, însă a refuzat transportul la spital, alegând să rămână la locul incendiului.

După lichidarea focului, autoritățile au început cercetările pentru a determina cauza care a dus la izbucnirea incendiului.

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