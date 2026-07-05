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Locale· 2 min citire
Incendiu puternic în Constanța. Un magazin a fost distrus de flăcări
Incendiu
Publicat5 iul. 2026, 13:17
SursăRealitatea PLUS
Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la un magazin din localitatea Tortoman, județul Constanța. Flăcările au cuprins rapid întreaga clădire, iar intervenția pompierilor a fost una contracronometru, mai ales din cauza buteliilor aflate în interior.
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