Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Urmărire încheiată cu accident. Teribilistul s-a răsturnat cu ATV-ul

Accident de ATV

Accident de ATV

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS

O simplă oprire în trafic s-a transformat într-o urmărire ca în filme, în județul Galați. Un tânăr aflat pe un ATV a fugit de polițiști, iar goana s-a încheiat după ce acesta a pierdut controlul și a provocat un accident.

Accident în Galați

Urmărirea a avut loc pe străzile din comuna gălățeană Băneasa.

După ce a provocat accidentul și s-a răsturnat cu ATV-ul, polițiștii au reușit să îl imobilizeze pe șoferul teribilist.

Verificările au arătat că bărbatul era băut și nu avea permis de conducere. Pe numele său a fost deschis un dosar penal.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident atvaccident galatiurmarire in trafic

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe