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Locale· 1 min citire
Urmărire încheiată cu accident. Teribilistul s-a răsturnat cu ATV-ul
Accident de ATV
Publicat4 iul. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
O simplă oprire în trafic s-a transformat într-o urmărire ca în filme, în județul Galați. Un tânăr aflat pe un ATV a fugit de polițiști, iar goana s-a încheiat după ce acesta a pierdut controlul și a provocat un accident.
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