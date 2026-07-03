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Locale· 1 min citire

Haos în județul Botoșani. Circulația pe DN 29C și DN 29F este îngreunată din cauza apei de pe carosabil

FOTO: DRPR Iași

FOTO: DRPR Iași

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 11:02

Traficul pe două tronsoane de drumuri naționale din județul Botoșani este afectat din cauza apei acumulate pe carosabil, a informat vineri Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași.

Potrivit drumarilor, se circulă îngreunat pe DN 29C, în localitatea Ionășeni, și pe DN 29F, între localitățile Cristinești și Racovăț.

”Se circulă îngreunat din cauza apei care traversează corpul drumului pe DN 29C Ionășeni și DN 29F, Cristinești - Racovăț, județul Botoșani, pe fondul ploilor torențiale din cursul nopții și dimineții de astăzi”, precizează reprezentanții DRDP.

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