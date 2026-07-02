Cioban din Suceava, în stare gravă după ce a căzut într-un cazan cu zer clocotit. Bărbatul a amânat trei zile mersul la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 21:18

Un cioban în vârstă de 52 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, se află în stare gravă după ce a suferit arsuri severe în urma unui accident petrecut la o stână. Bărbatul a căzut într-un cazan cu zer clocotit, însă, deși rănile erau extrem de grave, a rămas acasă timp de trei zile și a încercat să se trateze pe cont propriu.

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