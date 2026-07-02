Cioban din Suceava, în stare gravă după ce a căzut într-un cazan cu zer clocotit. Bărbatul a amânat trei zile mersul la spital

Un cioban în vârstă de 52 de ani, din comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava, se află în stare gravă după ce a suferit arsuri severe în urma unui accident petrecut la o stână. Bărbatul a căzut într-un cazan cu zer clocotit, însă, deși rănile erau extrem de grave, a rămas acasă timp de trei zile și a încercat să se trateze pe cont propriu.
Când starea sa de sănătate s-a agravat, acesta a fost transportat la Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc, iar ulterior medicii au decis transferul de urgență la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași, unde a primit îngrijiri de specialitate.
Arsuri grave după ce a căzut într-un cazan cu zer fierbinte
Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs în timp ce bărbatul desfășura activități la stână.
În declarațiile oferite polițiștilor, acesta a susținut că, pe fondul consumului de alcool, și-a pierdut echilibrul și a căzut în cazanul în care fierbea zerul. În urma impactului cu lichidul clocotit, a suferit arsuri de gradul al doilea și al treilea pe mai multe zone ale corpului, arată informatiata.ro.
A stat trei zile acasă, iar rănile s-au infectat
Deși leziunile erau severe, bărbatul nu a solicitat imediat ajutor medical. Timp de trei zile a rămas la domiciliul său din Izvoarele Sucevei, încercând să își trateze singur arsurile.
Când durerile au devenit insuportabile, iar starea generală s-a deteriorat, acesta a ajuns la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Medicii au constatat că rănile prezentau deja semne de infecție, ceea ce i-a complicat starea de sănătate.
Transfer de urgență la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași
Având în vedere gravitatea arsurilor și riscul ridicat de complicații, cadrele medicale au decis transferul pacientului la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași, unitate medicală specializată în tratarea cazurilor complexe.
Polițiștii au deschis cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul, iar declarațiile bărbatului vor fi analizate în cadrul anchetei.
Medicii atrag atenția că, în cazul arsurilor grave, prezentarea rapidă la spital este esențială pentru prevenirea infecțiilor și creșterea șanselor de recuperare, orice întârziere putând duce la complicații severe.