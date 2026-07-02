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Femeie lovită de trăsnet în zona Padina. Victima a suferit arsuri pe 30% din corp și a fost transportată de urgență la spital

Trăsnet

Trăsnet

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 18:08

O femeie a fost rănită joi după ce a fost lovită de un trăsnet în zona montană Padina, din județul Dâmbovița. Salvatorii au găsit victima conștientă, însă aceasta prezenta arsuri grave la nivelul feței și membrelor inferioare. După acordarea primului ajutor, femeia a fost transportată la spital sub supravegherea unui medic.

Intervenție de urgență în zona montană Padina

Echipajele de intervenție au fost solicitate să acționeze în zona turistică Padina, una dintre cele mai frecventate destinații montane din județul Dâmbovița, după ce o femeie a fost lovită de fulger în timpul fenomenelor meteo severe.

La fața locului au intervenit salvatorii, care au localizat victima și i-au acordat primul ajutor.

Victima era conștientă, dar avea arsuri severe

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dâmbovița, femeia a fost găsită conștientă și cooperantă, însă prezenta arsuri la nivelul feței și al membrelor inferioare, leziunile afectând aproximativ 30% din suprafața corpului.

După stabilizarea stării sale, victima a fost preluată de salvamontiști și predată unui echipaj SMURD, fiind ulterior transportată la spital cu o ambulanță, însoțită de un medic.

Autoritățile avertizează asupra pericolului furtunilor la munte

Incidentul are loc în contextul instabilității atmosferice accentuate din ultimele zile, iar autoritățile le recomandă turiștilor să verifice prognoza meteo înainte de orice deplasare în zonele montane.

Specialiștii atrag atenția că drumețiile trebuie evitate atunci când sunt anunțate furtuni, iar persoanele surprinse de vreme severă trebuie să se îndepărteze de creste, vârfuri, lacuri, stâlpi de marcaj și copaci înalți sau izolați.

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