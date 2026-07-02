Femeie lovită de trăsnet în zona Padina. Victima a suferit arsuri pe 30% din corp și a fost transportată de urgență la spital

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 iul. 2026, 18:08

O femeie a fost rănită joi după ce a fost lovită de un trăsnet în zona montană Padina, din județul Dâmbovița. Salvatorii au găsit victima conștientă, însă aceasta prezenta arsuri grave la nivelul feței și membrelor inferioare. După acordarea primului ajutor, femeia a fost transportată la spital sub supravegherea unui medic.

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