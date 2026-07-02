Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Femeie lovită de trăsnet în zona Padina. Victima a suferit arsuri pe 30% din corp și a fost transportată de urgență la spital
Trăsnet
O femeie a fost rănită joi după ce a fost lovită de un trăsnet în zona montană Padina, din județul Dâmbovița. Salvatorii au găsit victima conștientă, însă aceasta prezenta arsuri grave la nivelul feței și membrelor inferioare. După acordarea primului ajutor, femeia a fost transportată la spital sub supravegherea unui medic.
Citește și
- 17:30Accident cu ATV-ul. Doi soți iranieni au fost răniți după ce s-au răsturnat pe un drum forestier
- 17:16Alertă falsă la 112, în Gorj. O femeie anunțată ca fiind spânzurată a fost găsită dormind
- 16:56Accident grav pe DN72, în Prahova. Șase autovehicule implicate, două persoane au fost rănite
- 14:06Canicula lovește din nou. Un bărbat din Iași a ajuns în stare gravă la spital, cu 40 de grade temperatură corporală
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News