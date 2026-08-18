Ampla acțiune de prevenție a pompierilor din Giurgiu. Populația, avertizată asupra pericolului incendierii vegetației uscate-VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 16:15

Mai multe echipaje de pompieri din Giurgiu desfășoară, în localitățile din județ, acțiuni de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile pe care le implică incendierea vegetației uscate în gospodării sau pe terenuri, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, a transmis, marți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

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