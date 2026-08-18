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Ampla acțiune de prevenție a pompierilor din Giurgiu. Populația, avertizată asupra pericolului incendierii vegetației uscate-VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 16:15

Mai multe echipaje de pompieri din Giurgiu desfășoară, în localitățile din județ, acțiuni de informare și conștientizare a populației cu privire la riscurile pe care le implică incendierea vegetației uscate în gospodării sau pe terenuri, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, a transmis, marți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU).

Pompierii, din nou pe teren pentru prevenirea incendiilor

”Pe străzile din localitățile Giurgiu, Bolintin Vale, Bolintin Deal, Frătești, Oinacu, Roata de Jos, Gogoșari, Putineiu, Vieru, Drăghiceanu și Izvoru s-au auzit, în ultimele zile, mesajele pompierilor care îndemnau oamenii să conștientizeze pericolul pe care îl reprezintă incendierea vegetației uscate în gospodării sau pe terenuri, mai ales când temperaturile sunt ridicate. (...) Mesajul transmis este unul clar: focul deschis, lăsat nesupravegheat, poate fi un pericol pentru gospodării și terenurile din apropiere. Pompierii organizează, în fiecare an, misiuni de patrulare cu autospecialele din dotare, pe timpul cărora transmit mesaje pre-înregistrate prin care atrag atenția asupra consecințelor pe care le poate avea focul în aer liber, în condiții de secetă prelungită”, se arată în mesajul publicat de ISU Giurgiu pe pagina de socializare a instituției.

Canicula crește riscul de propagare a focului

Potrivit sursei citate, ca urmare a acțiunilor de conștientizare și de informare a populației, numărul incendiilor de miriște și vegetație înregistrate de la începutul anului până la jumătatea lunii august a scăzut cu aproximativ 54% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv de la 340, la 154 de cazuri.

Acțiunile de prevenire vor continua și în perioada următoare, cu accent pe zonele în care s-au înregistrat cele mai multe incendii, a mai precizat ISU Giurgiu.

În aceste zile, la Giurgiu, temperaturile sunt caniculare și ajung la 38 de grade la umbră, pe timpul zilei.

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