Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident în județul Sibiu. Șase persoane au fost rănite în urma impactului dintre un microbuz și o căruță
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc luni seară în județul Sibiu, după ce un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o căruță. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 14 și 55 de ani, au fost rănite în urma impactului.
Citește și
- 23:17Accident cumplit în județul Suceava. Un copil de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă
- 22:48Tragedie pe drumul spre Poiana Brașov: doi oameni au murit într-un accident cumplit
- 22:31Accident în zona pietonală din Zalău: o fată de 11 ani, lovită de o trotinetă. Adolescentul de 16 ani a fugit de la locul incidentului
- 21:05Incident grav în municipiul Galați. Bărbat cercetat pentru tentativă de omor după ce și-a lovit soția cu mașina pe trecerea de pietoni
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News