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Accident în județul Sibiu. Șase persoane au fost rănite în urma impactului dintre un microbuz și o căruță

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 23:35

Un accident rutier grav a avut loc luni seară în județul Sibiu, după ce un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o căruță. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 14 și 55 de ani, au fost rănite în urma impactului.

Care este starea victimelor

"Poliţiştii rutieri au intervenit la un accident de circulaţie, produs pe DJ 106, la ieşirea din localitatea Nocrich, pe sensul de mers Agnita - Sibiu. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe DJ 106, (...) un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi intrat în coliziune din spate cu un atelaj hipo condus pe acelaşi sens de mers", a transmis, luni seară, Poliţia judeţeană Sibiu.

În urma accidentului, două persoane din căruţă, între care un copil de 14 ani, şi patru persoane din microbuz au fost rănite, fiind transportate la spital.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Sibiu au precizat starea victimelor:

- minor 14 ani, traumatism de sold şi gambă dreaptă

- femeie 50 de ani, trauamtism facial şi membrul inferior

- femeie 38 de ani, traumatisme membre inferioare şi superioare

- bărbat 55 de ani, traumatism toracic

- femeie de 54 de ani, trauamtism hemitorace

- bărbat 47 de ani, traumatism abdominal, SAJ-UPU.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, au anunțat reprezentanții Poliției Județene Sibiu.

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