Accident în județul Sibiu. Șase persoane au fost rănite în urma impactului dintre un microbuz și o căruță

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 23:35

Un accident rutier grav a avut loc luni seară în județul Sibiu, după ce un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o căruță. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 14 și 55 de ani, au fost rănite în urma impactului.

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