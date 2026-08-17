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Incendiu de proporții la o hală cu deșeuri și mase plastice din județul Prahova. A fost emis un mesaj RO-ALERT-FOTO/VIDEO

FOTO: ISU Prahova

FOTO: ISU Prahova

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 aug. 2026, 16:12
Actualizat17 aug. 2026, 16:19

Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, luni după-amiază, la o hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice din orașul Băicoi, județul Prahova. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populație.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

La fața locului intervin șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru transport personal și intervenție, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), nefiind înregistrate victime, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova.

”Din cauza degajărilor mari de fum, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu autospeciala cu roboți din cadrul ISU București-Ilfov.

La acest moment, nu sunt înregistrate victime.

Pentru avertizarea și protejarea populației din zonă, a fost emis un mesaj RO-ALERT, prin care cetățenii au fost informați cu privire la degajările mari de fum și au fost îndrumați să respecte recomandările autorităților”, a transmis purtător de cuvânt ISU Prahova, sublocotenent Andreia Ursachi.

În momentul publicării acestei știri, pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru înlăturarea efectelor produse de acesta.

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