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Locale· 1 min citire
Incendiu de proporții la o hală cu deșeuri și mase plastice din județul Prahova. A fost emis un mesaj RO-ALERT-FOTO/VIDEO
FOTO: ISU Prahova
Publicat17 aug. 2026, 16:12
Actualizat17 aug. 2026, 16:19
Un incendiu cu degajări mari de fum a izbucnit, luni după-amiază, la o hală de depozitare și prelucrare a deșeurilor și maselor plastice din orașul Băicoi, județul Prahova. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru populație.
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