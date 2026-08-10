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Economie· 1 min citire

Apele Române confirmă cel mai negru scenariu: nivelul Dunării scade din nou. E nevoie de alte măsuri pentru a asigura alimentarea Centralei Cernavodă

Operatiunede dragare in zona Bala (Inquam)

Operatiunede dragare in zona Bala (Inquam)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 17:47

Compania "Apele Române" avertizează că nivelul Dunării va continua să scadă constant în următoarele zile, iar situația riscă să afecteze din nou funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Instituția cere Administrației Fluviale a Dunării de Jos să mențină operațiunile de dragare, pentru a asigura debitul necesar răcirii instalațiilor.

Nivelul Dunării la Cernavodă continuă să scadă, iar prognozele hidrologice arată o tendință descendentă constantă până la jumătatea lunii august, a transmis compania „Apele Române”.

Potrivit acesteia, fluctuațiile de nivel din orele ce au urmat scufundării barjelor ar fi fost provocate, mai degrabă, de existența unor praguri subacvatice care au generat „pulsații ale nivelului”.

Luni, nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm față de ziua precedentă, ajungând la -227 cm, față de -222 cm înregistrat pe 9 august, iar potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în zilele următoare nivelul va continua să scadă cu aproximativ 2 cm pe zi, până pe 14 august. Ulterior, ritmul va încetini la 1 cm pe zi, iar stabilizarea este estimată pentru 16 august, în jurul valorii de -236 cm.

În acest context, Apele Române recomandă ca Administrația Fluvială a Dunării de Jos să continue operațiunile de dragare în zonele de acces, pentru a menține scurgerea apei către centrala nucleară de la Cernavodă.

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