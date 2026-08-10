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Economie· 1 min citire
Apele Române confirmă cel mai negru scenariu: nivelul Dunării scade din nou. E nevoie de alte măsuri pentru a asigura alimentarea Centralei Cernavodă
Operatiunede dragare in zona Bala (Inquam)
Compania "Apele Române" avertizează că nivelul Dunării va continua să scadă constant în următoarele zile, iar situația riscă să afecteze din nou funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Instituția cere Administrației Fluviale a Dunării de Jos să mențină operațiunile de dragare, pentru a asigura debitul necesar răcirii instalațiilor.
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