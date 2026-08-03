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Revoltă la Iași după oprirea iluminatului public. Oamenii au ieșit în stradă -VIDEO

FOTO: Captură TikTok

FOTO: Captură TikTok

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 19:03
SursăRealitatea PLUS

Mai multe persoane au ieșit luni după-amiază în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la decizia autorităților de a opri iluminatul public după ora 24:00, măsură adoptată în contextul crizei energetice provocate de secetă și de debitul redus al Dunării.

Iașul reduce consumul de energie pe timpul nopții

Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de restricțiile anunțate de Primăria Iași și l-au numit pe primarul Mihai Chirica ”trădător”.

Acesta a anunțat vineri seară că iluminatul stradal și cel arhitectural vor fi oprite după ora 24:00, pe perioada în care producția de energie este afectată de criza provocată de secetă și de debitul redus al Dunării.

Edilul a precizat că măsura nu se aplică în curțile spitalelor, în pasajele subterane și pietonale, în principalele zone centrale și în alte puncte în care iluminatul este considerat esențial pentru siguranță. Totodată, acesta a cerut Poliției Locale să intensifice patrulele în cartiere.

Reduceri ale consumului de energie și în alte orașe

Măsuri similare au fost anunțate și de Primăria Tecuci, unde iluminatul public modernizat va porni la ora 21:00 și va funcționa, după ora 22:00, la jumătate din putere.

Deciziile autorităților locale vin după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică.

Imagini de la protestul din Iași, AICI.

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