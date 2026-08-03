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Locale· 1 min citire
Revoltă la Iași după oprirea iluminatului public. Oamenii au ieșit în stradă -VIDEO
FOTO: Captură TikTok
Publicat3 aug. 2026, 19:03
SursăRealitatea PLUS
Mai multe persoane au ieșit luni după-amiază în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la decizia autorităților de a opri iluminatul public după ora 24:00, măsură adoptată în contextul crizei energetice provocate de secetă și de debitul redus al Dunării.
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