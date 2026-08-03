Revoltă la Iași după oprirea iluminatului public. Oamenii au ieșit în stradă -VIDEO

Publicat 3 aug. 2026, 19:03 Sursă Realitatea PLUS

Mai multe persoane au ieșit luni după-amiază în stradă pentru a-și manifesta nemulțumirea cu privire la decizia autorităților de a opri iluminatul public după ora 24:00, măsură adoptată în contextul crizei energetice provocate de secetă și de debitul redus al Dunării.

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