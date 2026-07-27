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Atac armat lângă Consulatul SUA din Toronto. Suspectul a fugit cu o mașină albă. Este al doilea atac în patru luni

Atac armat lângă Consulatul SUA din Toronto (foto: profimedia)

Atac armat lângă Consulatul SUA din Toronto (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:23

Un foc de armă a fost tras luni dimineață în apropierea Consulatului Statelor Unite din centrul orașului Toronto, Canada. Nu au fost raportate victime, au transmis autoritățile, citate de Reuters. Este al doilea incident de acest fel produs la reprezentanța diplomatică americană în ultimele patru luni.

Foc de armă în apropierea Consulatului SUA din Toronto

Polițiștii aflați în zonă au intervenit după ce au auzit o detunătură și au găsit indicii că o armă de foc a fost folosită în apropierea clădirii de pe University Avenue.

Potrivit Poliției din Toronto, un sedan alb a fost observat plecând din zonă imediat după incident. Până în prezent, nimeni nu a fost rănit, iar autoritățile au izolat perimetrul din jurul consulatului pentru cercetări. Un reporter Reuters aflat la fața locului a relatat că accesul în imediata apropiere a clădirii a fost restricționat.

Nu au fost anunțate deocamdată informații despre identificarea sau reținerea vreunui suspect.

Al doilea atac în patru luni

Consulatul SUA din Toronto a mai fost ținta unui atac armat pe 101010 martie, când mai multe focuri de armă au fost trase asupra clădirii.

Incidentul de atunci s-a produs după alte trei atacuri cu arme de foc îndreptate împotriva unor sinagogi din zona metropolitană Toronto. În iunie, poliția canadiană a declarat că are informații potrivit cărora tineri din regiune ar fi fost plătiți pentru a trage asupra unor ținte precum sinagogi, școli evreiești și Consulatul Statelor Unite.

Autoritățile nu au oferit atunci detalii despre posibilii organizatori sau despre persoanele suspectate că ar fi fost implicate.

Ancheta continuă

Anchetatorii verifică dacă noul incident are legătură cu atacul din martie sau cu seria de violențe care a vizat instituții și comunități evreiești din regiunea Toronto. Până acum, poliția nu a precizat care ar fi mobilul și nici dacă tratează cazul drept un incident izolat sau parte a unei acțiuni coordonate.

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