Atac armat lângă Consulatul SUA din Toronto. Suspectul a fugit cu o mașină albă. Este al doilea atac în patru luni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 19:23

Un foc de armă a fost tras luni dimineață în apropierea Consulatului Statelor Unite din centrul orașului Toronto, Canada. Nu au fost raportate victime, au transmis autoritățile, citate de Reuters. Este al doilea incident de acest fel produs la reprezentanța diplomatică americană în ultimele patru luni.

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