Zece ani de la un diagnostic sever. Povestea unei femei care a primit o nouă șansă

Scaunul cu sânge, modificarea tranzitului intestinal sau constipația persistentă sunt semne și simptome care nu trebuie ignorate, indiferent de vârstă. Acestea pot avea cauze benigne, dar pot apărea și în afecțiuni grave, precum un cancer rectal, motiv pentru care necesită evaluare medicală.
Cu aceste manifestări clinice s-a confruntat și Ana, care avea 60 de ani când a început să observe sânge în scaun. În plus, din cauza constipației ajunsese să mănânce tot mai puțin. Pentru că nu avea dureri semnificative, nu și-a imaginat că simptomele sale ascundeau un cancer de rect.
Fiica ei, însărcinată la cel moment și pacientă SANADOR, i-a făcut o programare la medic, pentru efectuarea unei colonoscopii. Ana s-a prezentat la SANADOR pentru investigație, care a fost efectuată de Conf. Dr. Mădălina Ilie, medic primar gastroenterologie. Examinarea a identificat o leziune suspectă la nivelul rectului, iar examenul histopatologic al biopsiilor prelevate a confirmat diagnosticul de cancer rectal.
Vestea a afectat-o profund pe Ana. Femeia era convinsă că nu mai avea nicio șansă de salvare, pierzându-și dorința de a lupta. În schimb, fiica ei s-a interesat ce trebuia făcut în continuare. Astfel, a ajuns cu mama ei la Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală, cu competențe în chirurgia laparoscopică, robotică și oncologică la Spitalul Clinic SANADOR.
După evaluare, medicul a stabilit extensia bolii, aceasta fiind încadrată clinic în stadiul III. Având în vedere particularitățile cazului și rezultatele investigațiilor, echipa medicală a stabilit o strategie individualizată, care a început cu intervenția chirurgicală și a continuat cu tratament oncologic postoperator.
După aproximativ o lună de la primirea diagnosticului, Ana a fost operată la Spitalul Clinic SANADOR. Intervenția de chirurgie oncologică a constat într-o rezecție de rect, realizată de Dr. Teodor Buliga. Medicul a efectuat și o colostomie temporară, pentru devierea tranzitului intestinal și protejarea zonei operate în perioada de vindecare. Stoma a fost menținută și pe durata tratamentului oncologic postoperator, urmând ca posibilitatea închiderii acesteia să fie reevaluată după vindecarea țesuturilor și finalizarea etapelor terapeutice necesare.
Ana a urmat întocmai indicațiile primite. După finalizarea ședințelor chimioterapie și radioterapie efectuate la Centrul Oncologic SANADOR, a revenit în sala de operație pentru intervenția de refacere a tranzitului intestinal. Recuperarea a decurs bine, iar momentul în care pacienta a aflat că poate renunța la colostomă a însemnat începutul unei noi etape de viață.
Au trecut zece ani de atunci, iar Ana se bucură din plin de viața de familie, respectă recomandările medicale, merge periodic la controale și repetă colonoscopia la intervalele indicate. S-a programat pentru toate investigațiile și consultațiile la SANADOR, unde a revenit inclusiv pentru alte două intervenții chirurgicale – o operație de hernie ombilicală și o histerectomie, ambele desfășurate fără complicații.
La Centrul Oncologic SANADOR, pacienții beneficiază de un parcurs complet de diagnostic și tratament, de la consultații, investigații avansate, evaluarea cazului în Tumor Bord, la proceduri moderne de tratament, prin abordare multimodală. Atunci când există indicație de tratament chirurgical, intervențiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR de medici foarte bine pregătiți, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, cu nivel de competență extinsă.