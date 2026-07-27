Zece ani de la un diagnostic sever. Povestea unei femei care a primit o nouă șansă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:28

Scaunul cu sânge, modificarea tranzitului intestinal sau constipația persistentă sunt semne și simptome care nu trebuie ignorate, indiferent de vârstă. Acestea pot avea cauze benigne, dar pot apărea și în afecțiuni grave, precum un cancer rectal, motiv pentru care necesită evaluare medicală.

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