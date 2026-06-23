Povestea unui bărbat greu încercat. Cum a fost tratat de mai multe boli grave

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iun. 2026, 09:28

Corneliu, acum în vârstă de 75 de ani, a trecut prin momente grele după ce a fost diagnosticat cu două tumori maligne, dar și cu alte probleme de sănătate. Totul a început cu o anemie inexplicabilă, pentru care medicul i-a recomandat mai multe investigații, inclusiv o colonoscopie, suspectând un cancer digestiv. În urma acestei examinări, completată cu biopsie și examen histopatologic, Corneliu a aflat că avea cancer rectal.

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