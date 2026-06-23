Povestea unui bărbat greu încercat. Cum a fost tratat de mai multe boli grave

Corneliu, acum în vârstă de 75 de ani, a trecut prin momente grele după ce a fost diagnosticat cu două tumori maligne, dar și cu alte probleme de sănătate. Totul a început cu o anemie inexplicabilă, pentru care medicul i-a recomandat mai multe investigații, inclusiv o colonoscopie, suspectând un cancer digestiv. În urma acestei examinări, completată cu biopsie și examen histopatologic, Corneliu a aflat că avea cancer rectal.
Hotărât să facă tot posibilul pentru a se vindeca, bărbatul s-a dus la un spital din București, unde a repetat colonoscopia. De data aceasta, investigația a relevat și o a doua tumoră, la nivelul cecului, adică în prima parte a colonului. Și această formațiune s-a dovedit a fi malignă.
Îngrijorat, Corneliu s-a programat la Centrul Oncologic SANADOR, unde a fost preluat de Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală la Centrul Oncologic SANADOR. Bărbatul a beneficiat de investigații pentru stadializarea bolii. Ulterior, după confirmarea diagnosticului de adenocarcinom colorectal sincron, cu tumori la nivelul cecului și rectului, considerate leziuni maligne primare distincte, cazul său a fost analizat în comisia oncologică multidisciplinară, care a recomandat tratament chirurgical.
În urma investigațiilor avansate efectuate, Corneliu a fost diagnosticat și cu alte afecțiuni: adenom de prostată, anevrism de aortă abdominală și un polip pe colonul sigmoid. Prioritatea era însă tratarea tumorilor maligne de rect și colon. Pentru operație, bărbatul s-a programat la Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală, șeful Secției de Chirurgie Generală de la Spitalul Clinic SANADOR.
În urma discuției cu medicul, care i-a prezentat opțiunile chirurgicale existente, Corneliu a optat pentru tratament prin chirurgie robotică – o metodă minim invazivă, care poate oferi beneficii semnificative în cazuri selectate de cancer colorectal. Dr. Bogdan Marțian a realizat cu succes, prin abord robotic, o intervenție complexă, prin care a îndepărtat ambele tumori și a restabilit integritatea tractului digestiv: rezecție anterioară joasă de rect, hemicolectomie dreaptă și visceroliză.
Conform planului terapeutic stabilit de Tumor Board, după operație, Corneliu a efectuat câteva ședințe de chimioterapie, combinate cu radioterapie externă. Pentru radioterapie, bărbatul s-a programat la Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.
Rezultatele obținite în urma tratamentului au fost bune, iar la consultul de control realizat de Dr. Teodor Bădescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă la Spitalul Clinic SANADOR, acesta i-a recomandat și îndepărtarea polipului descoperit pe colonul sigmoid, pentru reducerea riscului de transformare malignă. Bărbatul a fost de acord și cu această intervenție, care s-a finalizat cu succes.
Pentru Corneliu, provocările nu s-au oprit însă aici. La doar un an de la operația pentru cancerul colorectal, a revenit la Spitalul Clinic SANADOR din cauza adenomului de prostată. Afecțiunea îi producea simptome tot mai greu de suportat. S-a programat la Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR, care îl monitorizase încă de la stabilirea diagnosticului și îi recomandase tratament medicamentos. De data aceasta, indicația a fost de operație, pentru că medicația nu mai asigura rezultatele dorite.
Intervenția efectuată de Conf. Dr. Marcian Manu a fost una minim invazivă, endoscopică, realizată pe cale transuretrală, fără incizie abdominală, prin rezecție transuretrală a prostatei – TURP. În timpul procedurii, medicul a descoperit și o strictură de uretră bulbară și o stenoză de fosă naviculară, pe care le-a tratat de asemenea cu succes.
În prezent, Corneliu se simte bine și revine periodic la control, evoluția sa fiind favorabilă după tratamentele efectuate.
Pentru gestionarea problemelor complexe de sănătate, la Spitalul Clinic SANADOR pacienții au acces la servicii medicale multidisciplinare integrate, prin consultații de specialitate, analize de laborator, investigații avansate și metode moderne de tratament, inclusiv prin abord minim invaziv, atunci când există această indicație medicală. Intervențiile chirurgicale au loc în unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă.
În completarea tratamentului chirurgical, pacienții au acces la Centrul Oncologic SANADOR la efectuarea procedurilor recomandate, prin abordare multimodală, în funcție de indicația stabilită pentru fiecare în parte. Astfel, aceștia beneficiază în același loc de serviciile medicale necesare, printr-un parcurs integrat.