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Locale· 1 min citire
Inconștiență fără margini. Un tânăr s-a aventurat pe stâncile din Munții Banatului în papuci și pantaloni scurți-FOTO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Inconștiență fără margini. Un tânăr a încercat să escaladeze stâncile din Munții Banatului în papuci și pantaloni scurți. Aventura s-a încheiat cu o intervenție a salvamontiștilor, care au fost nevoiți să îl salveze.
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