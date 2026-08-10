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Inconștiență fără margini. Un tânăr s-a aventurat pe stâncile din Munții Banatului în papuci și pantaloni scurți-FOTO

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 11:29

Inconștiență fără margini. Un tânăr a încercat să escaladeze stâncile din Munții Banatului în papuci și pantaloni scurți. Aventura s-a încheiat cu o intervenție a salvamontiștilor, care au fost nevoiți să îl salveze.

„Inconştienţă, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată… S-a întâmplat pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălţime fără niciun fel de echipament sau cunoştinţe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa, a apelat pentru ajutor”, a transmis Salvamont Caraş-Severin.

Intervenție dificilă pentru salvamontiști

Salvamontiştii au transmis că s-au mobilizat forţe serioase, chiar dacă personalul este deseori surmenat de apeluri şi intervenţii de tot felul, fiind şi perioada incendiilor de vegetaţie care îngreunează intervenţiile.

În momentul în care tânărul a solicitat ajutorul, salvamontiştii erau la un alt accident, pe Cheile Nerei, la aproximativ 2 ore de condus cu maşina, în condiţiile în care personalul Salvamont Caraş-Severin este unul subdimensionat.

Salvamont: „Vă cerem prudență”

„Pe această cale vă cerem prudenţă, să analizaţi cu atenţie traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceţi şi nu ar fi rău să anunţaţi pe cineva drag despre planul pe care îl aveţi.

Mulţumim colegilor de la formaţia Băile Herculane pentru efortul depus şi celorlalte instituţii pentru implicare”, a mai transmis Salvamont Caraş-Severin.

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