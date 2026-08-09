Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara a fost găsit. Anunțul Poliției

Publicat 9 aug. 2026, 22:02 Actualizat 9 aug. 2026, 22:49

Dacian Vonu, fost șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, a fost găsit după două zile de căutări. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost depistat de polițiști în municipiul Alba Iulia. Acesta plecase de la locuința sa din Deva pe 7 august și nu mai revenise. Polițiștii au stabilit că, în perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni.

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