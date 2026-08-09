Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara a fost găsit. Anunțul Poliției

Dacian Vonu, fost șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, a fost găsit după două zile de căutări. Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost depistat de polițiști în municipiul Alba Iulia. Acesta plecase de la locuința sa din Deva pe 7 august și nu mai revenise. Polițiștii au stabilit că, în perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni.
UPDATE - Dacian Vonu a fost găsit
Înainte de a fi găsit, Dacian Vonu fusese reperat duminică, în jurul orei 15:15, în gara din Alba Iulia. Ulterior, acesta ar fi plecat cu trenul în direcția municipiului Aiud. Polițiștii au continuat verificările pentru stabilirea locului în care se afla. În cele din urmă, fostul ofițer a fost depistat de angajații Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara pe raza municipiului Alba Iulia. Dispariția fusese anunțată prin 112 în dimineața zilei de 9 august. Familia le-a transmis polițiștilor că bărbatul plecase de acasă în seara zilei de 7 august, în jurul orei 19:00. De atunci, acesta nu mai revenise și nu putuse fi localizat. După găsirea sa, polițiștii au continuat verificările pentru clarificarea împrejurărilor în care a ajuns la Alba Iulia.
ȘTIRE INIȚIALĂ
A condus Serviciul de Investigații Criminale
Dacian Vonu a intrat în Poliție în anul 2005. Doi ani mai târziu, acesta a promovat în corpul ofițerilor. Ulterior, a ajuns la gradul de comisar-șef și a condus Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara. În timpul carierei, a fost recompensat de două ori cu titlul de „Polițistul anului” în cadrul inspectoratului.
Semnalmentele bărbatului
Dacian Vonu are aproximativ 1,70 metri înălțime și o greutate de circa 70 de kilograme. Acesta are părul grizonat, precum și barbă și mustață îngrijite, tot grizonate. În momentul plecării purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale maro. Bărbatul avea asupra sa un ghiozdan de culoare neagră.
Polițiștii verifică toate informațiile care ar putea duce la găsirea sa. Până în prezent, bărbatul nu a fost localizat. Persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Informațiile pot fi transmise și prin apelarea numărului unic de urgență 112.
A condus Serviciul de Investigații Criminale
Dacian Vonu a intrat în Poliție în anul 2005. Doi ani mai târziu, acesta a promovat în corpul ofițerilor. Ulterior, a ajuns la gradul de comisar-șef și a condus Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara. În timpul carierei a fost recompensat de două ori cu titlul de „Polițistul anului” în cadrul inspectoratului.