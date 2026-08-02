Marea Britanie începe să retragă dreptul de ședere. Oamenii sunt informați că dreptul le-a fost acordat „din greșeală”

Publicat 2 aug. 2026, 20:36 Actualizat 2 aug. 2026, 20:43 Sursă The Guardian

Sute, iar posibil chiar mii de cetățeni europeni care și-au construit viața în Marea Britanie după Brexit riscă să rămână fără dreptul de ședere, după ce Ministerul britanic de Interne a început să retragă statutul acordat anterior. Mai multe persoane au primit scrisori oficiale prin care sunt informate că aprobarea primită în urmă cu aproape cinci ani ar fi fost acordată „din greșeală”.

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