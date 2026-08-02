Marea Britanie începe să retragă dreptul de ședere. Oamenii sunt informați că dreptul le-a fost acordat „din greșeală”

Sute, iar posibil chiar mii de cetățeni europeni care și-au construit viața în Marea Britanie după Brexit riscă să rămână fără dreptul de ședere, după ce Ministerul britanic de Interne a început să retragă statutul acordat anterior. Mai multe persoane au primit scrisori oficiale prin care sunt informate că aprobarea primită în urmă cu aproape cinci ani ar fi fost acordată „din greșeală”.
Măsura a stârnit reacții puternice și a ridicat semne de întrebare cu privire la respectarea acordului de retragere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană, relatează The Guardian.
Scrisori primite chiar înainte de obținerea rezidenței permanente
Potrivit informațiilor colectate de jurnaliștii britanici, cel puțin 100 de persoane au fost anunțate că statutul lor temporar de rezident a fost acordat în mod eronat.
În multe dintre cazuri, notificările au fost trimise chiar în perioada în care beneficiarii urmau să împlinească cei cinci ani necesari pentru a solicita dreptul de ședere permanentă.
Printre persoanele afectate se află și Gabriela, o femeie cu cetățenie portugheză și braziliană, angajată în sistemul public de sănătate britanic (NHS) și doctorandă într-o universitate din Regatul Unit. Aceasta spune că întreaga sa viață a fost dată peste cap după ce Ministerul de Interne i-a transmis că statutul primit după Brexit ar fi fost acordat din eroare.
Riscul de a pierde locul de muncă și locuința
Gabriela obținuse statutul temporar de rezident în cadrul schemei create pentru cetățenii Uniunii Europene care locuiau în Regatul Unit înainte de Brexit. La fel ca alte aproximativ 1,3 milioane de persoane aflate într-o situație similară, se aștepta ca acesta să fie transformat fără probleme în statut permanent.
În schimb, autoritățile au informat-o că aprobarea inițială nu ar fi trebuit acordată. Femeia spune că pierderea dreptului legal de ședere i-ar putea afecta atât activitatea profesională, cât și viața de zi cu zi.
„Îmi pot pierde serviciul și poate că nici nu voi mai avea dreptul să închiriez locuința în care stau acum, pentru că trebuie să-i dovedesc proprietarului că am dreptul să trăiesc aici. Și contul meu bancar ar putea fi afectat. Lucrez în NHS, dar colaborez și cu alte cabinete, așa că am trei contracte în locuri diferite și nu știu ce se va întâmpla dacă îmi pierd statutul. Este foarte stresant”, a spus ea.
Ministerul britanic verifică din nou dosarele
Autoritățile britanice au început să reanalizeze cererile depuse de persoanele care solicită transformarea statutului temporar în unul permanent.
Verificările vizează inclusiv dosarele copiilor, ale cetățenilor din afara Spațiului Economic European și ale persoanelor care au ajuns în Regatul Unit după 31 decembrie 2020.
Ministerul de Interne nu a precizat câte notificări au fost trimise. Totuși, organizația the3million a obținut, printr-o solicitare de informații publice, date care arată că numai în luna martie au fost contactate 95 de persoane.
În cazul Gabrielei, autoritățile contestă faptul că, la momentul depunerii cererii, aceasta nu deținea încă un pașaport portughez.
În documentul transmis femeii, care are cinci pagini, Ministerul de Interne susține că nu au fost prezentate dovezi suficiente pentru a demonstra că era cetățean al Spațiului Economic European înainte de 31 decembrie 2020, data la care Regatul Unit a încheiat oficial procesul de ieșire din Uniunea Europeană.
„Pe baza informațiilor și dovezilor disponibile în prezent, considerăm că statutul dumneavoastră temporar de rezident a fost acordat din greșeală”, se arată în scrisoarea oficială.
Gabriela respinge însă această interpretare și afirmă că autoritățile cunoșteau toate detaliile încă de la început.
„Cetățenia se transmite prin sânge, deci nu este ceva ce s-a schimbat de când m-am născut”, a explicat ea, precizând că tatăl său este cetățean portughez.
Organizațiile avertizează că ar putea exista mii de cazuri similare
Organizația the3million, care apără drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit, susține că efectele acestor verificări sunt dramatice pentru oamenii care și-au construit viața pe baza unei decizii luate chiar de autoritățile britanice.
Monique Hawkins, directoarea executivă interimară a organizației, spune că sunt cunoscute deja zeci de situații asemănătoare, însă numărul real ar putea fi mult mai mare.
„Oamenii au depus cererile cu bună-credință și au primit statutul din partea Ministerului de Interne cu ani în urmă. Bazându-se pe acele decizii, și-au construit viața în Marea Britanie și și-au făcut rădăcini aici”, a declarat Hawkins.
Aceasta atrage atenția că multe dintre persoanele afectate și-au construit cariere, au întemeiat familii și au copii care cunosc doar viața din Regatul Unit.
„Auzim despre oameni care au avansat în carieră, despre familii ai căror copii merg la școală și nu cunosc altă țară, iar acum, după cinci ani, când cer statut permanent, li se spune că totul a fost o greșeală. Imaginați-vă cum este să vă construiți o viață într-un loc, iar apoi să simțiți că totul vă este smuls de sub picioare”, a afirmat ea.
Politica autorităților britanice este contestată
Gabriela a contestat deja decizia Ministerului de Interne.
În același timp, cazurile în care statutul de rezident este retras pe motiv că ar fi fost acordat „din greșeală” au intrat și în atenția Autorității Independente de Monitorizare, instituția însărcinată cu supravegherea respectării drepturilor cetățenilor europeni prevăzute în acordul dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.
Instituția a transmis că a ridicat această problemă în discuțiile cu Ministerul britanic de Interne și consideră că actuala politică „ar putea fi incompatibilă cu acordul de retragere din Uniunea Europeană”.
Monique Hawkins susține că, potrivit acordului, dreptul de ședere ar trebui retras doar în situații în care măsura este justificată și proporțională, calificând actuala abordare drept „complet inacceptabilă” și solicitând autorităților britanice să își revizuiască politica.
Ce opțiuni au persoanele afectate
Ministerul britanic de Interne a precizat că, în mod obișnuit, nu comentează cazuri individuale.
Persoanele care primesc astfel de notificări pot rămâne în Regatul Unit până la expirarea statutului temporar de rezident. În acest interval, ele pot încerca să obțină dreptul de ședere prin alte forme legale de imigrare, inclusiv prin solicitarea unei vize.
De asemenea, acestea pot depune cerere pentru obținerea statutului permanent, iar în cazul unui refuz au dreptul să conteste decizia autorităților.