Explozia la un restaurant din Moscova: comandantul Forțelor Aerospațiale ruse s-ar fi aflat printre invitați

Publicat 2 aug. 2026, 15:17 Actualizat 2 aug. 2026, 16:17

Tot mai multe informații apărute în presa independentă rusă și pe canalele de monitorizare indică faptul că generalul Aleksandr Ceaiko, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse, s-ar fi aflat în restaurantul Balzi Rossi din Moscova în momentul exploziei produse în seara de 1 august.

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