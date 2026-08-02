Explozia la un restaurant din Moscova: comandantul Forțelor Aerospațiale ruse s-ar fi aflat printre invitați

Tot mai multe informații apărute în presa independentă rusă și pe canalele de monitorizare indică faptul că generalul Aleksandr Ceaiko, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Federației Ruse, s-ar fi aflat în restaurantul Balzi Rossi din Moscova în momentul exploziei produse în seara de 1 august.
Potrivit publicației independente ruse „Important Stories”, ofițerul, aflat pe lista autorităților ucrainene în dosare privind presupuse crime de război comise după invazia din 2022, nu ar fi fost rănit în urma deflagrației.
„Faptul că explozia produsă în clădire l-a vizat pe Ceaiko este semnalat de bloggerul pro-rus Kiril Fedorov și de canalul ucrainean de monitorizare Supernova+. Ceaiko nu a fost rănit”, notează jurnaliștii publicației citate.
Până în acest moment, autoritățile de la Moscova nu au confirmat oficial că generalul s-ar fi aflat în restaurant în momentul producerii exploziei.
Imagini din restaurant și indiciile care au alimentat speculațiile
Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini filmate în timpul petrecerii organizate în restaurantul Balzi Rossi. În înregistrări poate fi observată inscripția „Aleksandr 55”, vârsta pe care generalul Aleksandr Ceaiko a împlinit-o pe 27 iulie.
Canalul de Telegram „VCK-OGPU” susține că la eveniment ar fi participat numeroși reprezentanți ai structurilor de forță din Rusia, printre care ofițeri ai FSB, generali, deputați și alți oficiali.
Potrivit unei surse citate de același canal, Ceaiko intenționa să marcheze simultan aniversarea zilei de naștere și numirea sa în funcția de comandant-șef al Forțelor Aerospațiale ruse.
Ipoteza unui colet-capcană nu a fost confirmată oficial
În urma exploziei au apărut mai multe scenarii privind cauza deflagrației.
Unele canale de Telegram au susținut că dispozitivul exploziv ar fi fost ascuns într-un colet prezentat drept cadou. Potrivit acestor relatări, femeia care transporta pachetul și agentul de pază care l-ar fi verificat și-ar fi pierdut viața în explozie.
Aceleași surse afirmă că încărcătura explozivă ar fi avut o putere echivalentă cu aproximativ un kilogram de TNT și ar fi fost umplută cu elemente metalice pentru a provoca un număr cât mai mare de victime.
Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse.
Generalul este cercetat de Ucraina pentru presupuse crime de război
Aleksandr Ceaiko este vizat de mai multe anchete deschise de autoritățile ucrainene pentru presupuse crime de război comise în timpul invaziei ruse.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a comunicat în lipsă suspiciuni privind implicarea în atacuri asupra regiunilor Kiev și Jîtomîr, precum și în bombardamente asupra capitalei ucrainene.
Cea mai recentă acuzație formulată împotriva acestuia a fost anunțată la 29 iunie 2026.
Trei morți și zeci de răniți după explozia de la Balzi Rossi
Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ruse, explozia s-a produs în jurul orei 20:10, în apropierea terasei restaurantului Balzi Rossi.
La data de 2 august, bilanțul oficial indica trei persoane decedate și 21 de răniți.
Comitetul Național Antiterorist al Federației Ruse a precizat că explozia a fost provocată de un dispozitiv exploziv improvizat.
Versiunea oficială prezentată de autorități susține că o femeie ar fi încercat să introducă explozibilul în restaurant. Ea și-ar fi pierdut viața în deflagrație, alături de un agent de securitate și un client aflat în local.
Ce generali ruși ar fi putut participa la petrecerea privată
Pe baza informațiilor disponibile public, analiștii OSINT au întocmit o listă cu oficialii militari ruși care ar fi putut fi prezenți la evenimentul organizat în restaurant.
Printre aceștia se numără Iunus-Bek Evkurov, general de armată și viceministru al Apărării al Federației Ruse, născut pe 30 iulie.
Pe listă apare și Aleksandr Ceaiko, general-colonel și comandant-șef al Forțelor Aerospațiale ruse, care și-a aniversat ziua de naștere pe 27 iulie.
Un alt nume menționat este Aleksandr Iaroșevici, general-locotenent și șef al Departamentului de Asigurare a Transporturilor din cadrul Ministerului Apărării al Rusiei, născut pe 1 august.
Voluntarul ucrainean Serhii Sternenko a avansat, într-o postare publicată pe rețelele sociale, și numele generalului-maior Vladimir Seliviostrov, comandantul Diviziei 106 Aeropurtate.
„A comandat o parte din trupele care au participat la ofensiva asupra Kievului în 2022”, a precizat Sternenko.
Restaurantul fusese închis complet pentru un eveniment privat
Canalul de Telegram ASTRA, citând o postare a propagandistei Anastasia Kașevarova, a relatat că în restaurant avea loc o petrecere privată la care participa „cineva din elita” rusă.
Potrivit aceleiași surse, explozia s-a produs în timpul evenimentului și s-a soldat cu morți și numeroși răniți.
Mai mulți martori au declarat publicației că localul găzduia aniversarea unuia dintre generalii armatei ruse.
Aceștia au susținut că în apropierea restaurantului erau parcate cel puțin cinci autoturisme cu numere de înmatriculare negre, utilizate în mod obișnuit de structurile militare și de forță ale Federației Ruse.
Martorii au afirmat și că în zonă s-ar fi aflat un autobuz aparținând Gărzii Naționale ruse (Rosgvardia), informație care nu a fost confirmată de surse independente.
Jurnalistul rus Oleg Kașin a emis, la rândul său, ipoteza că evenimentul organizat în acea seară era petrecerea dedicată aniversării generalului-colonel Aleksandr Ceaiko.
Jurnaliștii de la ASTRA au constatat că, pe 1 august, restaurantul Balzi Rossi fusese închis complet pentru clienții obișnuiți, fiind rezervat exclusiv pentru banchetul privat.
Ministerul rus de Interne a anunțat că explozia s-a produs în apropierea verandei de vară a restaurantului, în jurul orei 20:10, raportând inițial trei persoane decedate și 15 răniți cu diferite grade de gravitate.
Un martor ocular a declarat că se afla într-un parc din apropiere în momentul exploziei și că deflagrația s-a produs în zona terasei de vară a restaurantului Balzi Rossi.