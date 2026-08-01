UE, reuniune de urgență din cauza crizei migranților din Spania. Nicușor Dan a semnat scrisoarea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 20:24

Miniștrii de Interne din UE se vor reuni marți prin videoconferință pentru a discuta despre 'evoluțiile din Ceuta', a anunțat sâmbătă Irlanda, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

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