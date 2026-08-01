UE, reuniune de urgență din cauza crizei migranților din Spania. Nicușor Dan a semnat scrisoarea

Miniștrii de Interne din UE se vor reuni marți prin videoconferință pentru a discuta despre 'evoluțiile din Ceuta', a anunțat sâmbătă Irlanda, țară care deține președinția rotativă a Consiliului UE.
Situația creată de intrarea masivă a migranților în enclava spaniolă Ceuta a determinat 22 de lideri ai Uniunii Europene să ceară convocarea de urgență a miniștrilor de Interne. Printre semnatarii scrisorii se află și președintele României, Nicușor Dan.
Potrivit Euronews, care citează surse europene, inițiativa a fost lansată de Italia și Danemarca. Documentul solicită organizarea unei „videoconferințe extraordinare a miniștrilor de Interne”, considerând că situația reprezintă „o chestiune de urgență”.
Scrisoarea a fost transmisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, precum și premierului Irlandei, Micheál Martin, țară care deține din luna iulie președinția Consiliului Uniunii Europene.
Liderii europeni cer un răspuns comun
Semnatarii consideră că reuniunea trebuie să permită realizarea unei „evaluări comune a situației” din Ceuta și stabilirea unui „răspuns european coordonat” la criza provocată de migrația ilegală.
„Nu putem permite ca trecerile în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze percepția că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă”, au declarat semnatarii, adăugând că vor lua în considerare „orice măsuri necesare” pentru a aborda astfel de riscuri, „inclusiv prin consolidarea sau reintroducerea controalelor temporare la frontierele interne”.
„O astfel de percepție ar încuraja noi încercări, ar submina încrederea în politica noastră comună în domeniul migrației și ar avea repercusiuni pentru toate statele membre”, continuă scrisoarea.
Documentul face referire și la decizia autorităților spaniole de a acorda statut legal unor migranți fără acte, măsură pe care semnatarii o consideră un posibil „factor de atracție” ce ar fi contribuit la actuala criză. Guvernul de la Madrid respinge însă această interpretare.
Trei lideri importanți ai UE nu au semnat documentul
Deși apelul a fost susținut de 22 de state membre, documentul nu a fost semnat de președintele Franței, Emmanuel Macron, de premierul Portugaliei, Luís Montenegro, și nici de prim-ministrul Luxemburgului, Luc Frieden.
În același timp, autoritățile spaniole susțin că situația este în curs de stabilizare. Madridul afirmă că aproape toți cei aproximativ 50.000 de migranți care au intrat joi în Ceuta dinspre Maroc au fost deja returnați. Cu toate acestea, liderii europeni spun că păstrează „îngrijorări serioase” privind evoluția situației.
Pedro Sánchez acuză lipsa de solidaritate din partea unor state membre
Apelul celor 22 de lideri vine după ce premierul spaniol Pedro Sánchez a criticat reacțiile diferite ale statelor membre la criza din Ceuta.
„Cei mai mulți ne-au arătat sprijinul și solidaritatea lor și ne-au oferit asistența”, a scris Sánchez în propria scrisoare adresată lui von der Leyen, sâmbătă.
„Alții, însă, au ales să atace Spania și să solicite excluderea temporară a acesteia din spațiul Schengen”, a continuat el, referindu-se aparent la apelurile administrației prim-ministrului italian Giorgia Meloni de a suspenda acordul de călătorie fără vize Schengen cu Spania.
Ceuta rămâne una dintre principalele porți de intrare în Europa
Deși amploarea valului de migranți din acest an este considerată fără precedent, Ceuta reprezintă de mulți ani unul dintre principalele puncte de acces către Uniunea Europeană pentru migranții care pleacă din Africa de Nord.
În fiecare vară, presiunea asupra enclavei spaniole crește, iar încercările de trecere sunt organizate, de regulă, prin intermediul rețelelor de socializare.