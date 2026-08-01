Premierul Olandei le cere tinerilor gay să își declare deschis orientarea sexuală. Apel făcut la Amsterdam Pride

Publicat 1 aug. 2026, 18:18 Sursă Agerpres

Prim-ministrul olandez Rob Jetten a îndemnat sâmbătă tinerii LGBT+ să își facă procesul de coming out (declararea identității sexuale), spunându-le că viața devine mai bună după acest pas, în timp ce Amsterdamul a găzduit unul dintre evenimentele centrale ale Lunii Mândriei din acest an, sub pază sporită, relatează dpa.

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