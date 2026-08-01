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Premierul Olandei le cere tinerilor gay să își declare deschis orientarea sexuală. Apel făcut la Amsterdam Pride

Amsterdam Pride Parade. Foto: Profimedia

Amsterdam Pride Parade. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 18:18
SursăAgerpres

Prim-ministrul olandez Rob Jetten a îndemnat sâmbătă tinerii LGBT+ să își facă procesul de coming out (declararea identității sexuale), spunându-le că viața devine mai bună după acest pas, în timp ce Amsterdamul a găzduit unul dintre evenimentele centrale ale Lunii Mândriei din acest an, sub pază sporită, relatează dpa.

'A face coming out-ul nu este ușor', a spus Jetten la începutul tradiționalei Parada de pe Canale din oraș, 'dar, de fapt, e mai bine după ce ai îndrăznit să faci acel pas'.

Bărbatul în vârstă de 39 de ani este cel mai tânăr prim-ministru olandez și primul care își declară deschis homosexualitatea.

Parada a 80 de bărci decorate viu prin canalele din Amsterdam este unul dintre punctele culminante ale sărbătorii Luna Mândriei, care are loc în Olanda pentru prima dată în acest an.

Jetten a descris evenimentul ca pe o celebrare a libertății și a bucuriei, dar a spus că este important și să se opună ostilității față de comunitatea lesbiană, gay, bisexuală, transgender și queer în general.

'Am văzut asta cu atacul de la Berlin de săptămâna trecută', a spus el, conform agenției de știri olandeze ANP, referindu-se la atacul cu o mașină asupra Gay Pride din capitala Germaniei, soldat cu o femeie moartă și 31 de persoane rănite.

'La nivel mondial, acceptarea LGBTQIA+ este supusă unei presiuni mari', a spus el.

Securitate sporită pentru eveniment

Amsterdamul a întărit securitatea pentru festivitățile Lunii Mândriei de mai multe zile în urma atacului de la Berlin.

Conform organizatorilor, aproximativ 500.000 de persoane erau așteptate să participe doar la Parada de pe Canale.

Primarul Amsterdamului, Femke Halsema, a declarat că poliția, procurorii și autoritățile orașului lucrează îndeaproape pentru a securiza toate evenimentele din cadrul Lunii Mândriei.

'Am încredere în toate măsurile pe care le-am luat', a spus ea, fără a oferi mai multe detalii.

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