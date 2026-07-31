Lavrov susține că Occidentul urmărește „dezmembrarea” Rusiei. „Nu este o glumă, s-a unit împotriva noastră”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că statele occidentale au format un front comun împotriva Rusiei și că obiectivul acestora este slăbirea Moscovei și provocarea unor schimbări interne în Federația Rusă.
Șeful diplomației ruse a afirmat că sprijinul militar acordat Ucrainei de către aliații occidentali a contribuit la rezultatele obținute de Kiev pe câmpul de luptă și a acuzat Occidentul că urmărește obiective care depășesc conflictul militar.
Lavrov acuză Occidentul că vrea să slăbească Rusia
Potrivit lui Serghei Lavrov, situația actuală nu trebuie subestimată.
„Nu este o glumă: întregul Occident s-a unit împotriva Rusiei”, a declarat ministrul rus de Externe, potrivit TASS.
Oficialul de la Moscova a susținut că țările occidentale încearcă să provoace „dezmembrarea” Rusiei și să întoarcă populația împotriva conducerii de la Kremlin, potrivit Kyiv Post, care citează aceeași sursă.
Statele care sprijină Ucraina au transmis în repetate rânduri că ajutorul militar oferit are ca scop susținerea dreptului acesteia la apărare în fața invaziei ruse.
„Rusia nu ar trebui să se înfurie sau să cadă în isterie”
Lavrov a criticat și presiunile exercitate asupra Moscovei pentru încheierea războiului, afirmând că Rusia nu va accepta ultimatumuri și nu este dispusă să facă concesii în actualele condiții.
„Rusia nu ar trebui să se înfurie sau să cadă în isterie, ci să dezvolte o furie sănătoasă în politica sa externă”, a declarat ministrul rus.
Critici la adresa statelor baltice
În aceeași intervenție, șeful diplomației ruse a descris statele baltice drept „principalele focoase” ale Occidentului împotriva Rusiei.
El a criticat dezbaterile privind posibilitatea amplasării unor arme nucleare în regiune și a susținut că astfel de discuții reprezintă o nouă amenințare la adresa Moscovei.
Moscova spune că rămâne deschisă negocierilor
Serghei Lavrov a reiterat poziția Kremlinului potrivit căreia Rusia este dispusă să participe la negocieri de pace cu Ucraina, însă doar în condițiile pe care le consideră rezonabile.
Ministrul rus a precizat că Moscova nu va accepta garanții bazate exclusiv pe încredere și a respins posibilitatea unui armistițiu de-a lungul actualei linii a frontului înaintea începerii negocierilor.
Totodată, Lavrov a invocat negocierile desfășurate la Istanbul în primele luni ale războiului, susținând că Rusia și-a redus atunci operațiunile militare din zona Kievului ca gest de bunăvoință, însă procesul de negociere nu a fost finalizat.