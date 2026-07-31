Lavrov susține că Occidentul urmărește „dezmembrarea” Rusiei. „Nu este o glumă, s-a unit împotriva noastră”

Publicat 31 iul. 2026, 21:35 Sursă TASS

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că statele occidentale au format un front comun împotriva Rusiei și că obiectivul acestora este slăbirea Moscovei și provocarea unor schimbări interne în Federația Rusă.

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