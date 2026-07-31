O țară europeană refuză să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în străinătate

Publicat 31 iul. 2026, 20:18 Sursă Agerpres

Guvernul slovac a anunțat vineri că uniunile între persoane de același sex încheiate în străinătate nu pot fi înregistrate, refuzând să recunoască jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează AFP.

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