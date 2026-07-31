O țară europeană refuză să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în străinătate

Guvernul slovac a anunțat vineri că uniunile între persoane de același sex încheiate în străinătate nu pot fi înregistrate, refuzând să recunoască jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), relatează AFP.
Într-o înregistrare video postată vineri pe rețelele sociale, ministrul slovac de interne, Matus Sutaj Estok, a declarat că este obligat să respecte Constituția slovacă, 'care definește căsătoria ca o uniune între un bărbat și o femeie'.
'Această concluzie nu este pusă sub semnul întrebării de faptul că uniunea în cauză a fost încheiată în mod valid în conformitate cu ordinea juridică a unui alt stat', a argumentat ministrul într-un comunicat transmis presei.
Obligația, instituită de CJUE
În noiembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, sesizată de doi cetățeni polonezi, a decis că orice țară din Uniunea Europeană este obligată să recunoască o uniune între persoane de același sex încheiată într-un alt stat membru.
Slovacia se opune
'Dacă cineva dorește o schimbare atât de fundamentală, singura cale este printr-o revizuire a Constituției, nu prin eludarea acesteia, nu prin formulare oficiale și documente din străinătate', a declarat vineri Sutaj Estok, adăugând că 'dreptul familiei trebuie să rămână în mâinile Slovaciei, așa cum a fost de secole'.
'Definiția căsătoriei este decisă în Slovacia, nu la Bruxelles', a continuat el.
Cuplul Metod Spacek și Ivan Novotny, care au depus o plângere la procurorul general al țării în mai împotriva Ministerului de Interne din cauza neînregistrării căsătoriei lor încheiate în străinătate, și-au anunțat intenția de a lua măsuri împotriva 'acestei proceduri ilegale, executate la ordinul lui (Robert) Fico', premierul Slovaciei.
Premierul declarase în iunie, în timpul unei vizite la oficiul de stare civilă, că înregistrarea căsătoriilor între persoane de același sex nu era posibilă conform legislației slovace.
'Dacă vă gândiți să părăsiți Slovacia din cauza mediului ostil creat de acest guvern, vă rugăm, dacă este posibil, să rămâneți. Pentru că trebuie să ne opunem celor care vor să ne intimideze', a adăugat cuplul.