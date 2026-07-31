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Polonia a interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, după incidentul cu racheta rusească

Avion

Avion

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 17:06

Polonia anunță interceptarea unui avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice, la o zi după prăbușirea unei rachete rusești pe teritoriul său.

Avioane de vânătoare poloneze F-16 au interceptat, vineri, un avion rusesc de recunoaștere de tip Il-20 deasupra Mării Baltice, a anunțat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Două avioane F-16 poloneze au interceptat aeronava rusă la nord de Kolobrzeg

Potrivit oficialului, două aeronave F-16 aflate în serviciu au interceptat avionul rus la aproximativ 40 de kilometri nord de orașul de coastă Kołobrzeg.

„O nouă interceptare reușită a unui avion rus deasupra Mării Baltice! Înainte de prânz, o pereche de avioane F-16 aflate în serviciu, la 40 de kilometri nord de Kołobrzeg, a interceptat un avion de recunoaștere rusesc Il-20”, a transmis Kosiniak-Kamysz, într-un mesaj publicat pe X.

Ministerul Apărării: Aeronava nu a încălcat spațiul aerian al Poloniei

Ministrul Apărării a subliniat că aeronava rusă nu a pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Avionul efectua un zbor în spațiul aerian internațional, fără să fi depus un plan de zbor și cu transponderul oprit, a precizat acesta.

„Nu a avut loc nicio încălcare a spațiului nostru aerian. Forțele Armate ale Republicii Polone monitorizează în permanență situația și reacționează ferm la acțiunile Federației Ruse, menținând o strânsă cooperare cu aliații din NATO”, a adăugat ministrul.

Interceptarea, la o zi după prăbușirea unei rachete rusești în Polonia

Interceptarea are loc la o zi după ce o rachetă rusească a pătruns în spațiul aerian polonez și s-a prăbușit pe un câmp, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina. Impactul a provocat un crater cu un diametru de circa 10 metri, însă nu au fost raportate victime sau pagube în zone locuite.

Armata poloneză a transmis că era pregătită să distrugă racheta dacă aceasta și-ar fi continuat traiectoria de zbor. NATO a confirmat că proiectilul era rusesc și a anunțat activarea sistemelor de apărare aeriană și terestră ale Alianței, în coordonare cu autoritățile de la Varșovia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat incidentul și a transmis că Alianța rămâne solidară cu Polonia.

„Vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a atacurilor cu rachete”, a declarat Rutte.

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