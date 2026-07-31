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Extern· 2 min citire
Spania estimează că aproape 49.000 de migranți au trecut granița cu Ceuta în ultimele 24 de ore. Bilanțul morților a ajuns la 19
Sursa foto: Profimedia
Publicat31 iul. 2026, 11:34
Actualizat31 iul. 2026, 11:39
Autoritățile spaniole estimează că aproape 49.000 de migranți au trecut granița dintre Maroc și exclava spaniolă Ceuta în ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului El País. Bilanțul persoanelor decedate a ajuns la 19, după ce mai mulți migranți au încercat să ajungă înot pe teritoriul spaniol.
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