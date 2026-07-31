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Spania estimează că aproape 49.000 de migranți au trecut granița cu Ceuta în ultimele 24 de ore. Bilanțul morților a ajuns la 19

Sursa foto: Profimedia

Sursa foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 11:34
Actualizat31 iul. 2026, 11:39

Autoritățile spaniole estimează că aproape 49.000 de migranți au trecut granița dintre Maroc și exclava spaniolă Ceuta în ultimele 24 de ore, potrivit cotidianului El País. Bilanțul persoanelor decedate a ajuns la 19, după ce mai mulți migranți au încercat să ajungă înot pe teritoriul spaniol.

Sute de persoane s-au confruntat cu forțele de ordine în incidente violente produse vineri dimineață în apropierea punctelor de frontieră dintre Maroc și exclavele spaniole Ceuta și Melilla, situate pe coasta nord-africană a Marocului.

Guvernul regional din Melilla a anunțat că între 300 și 400 de persoane au intrat în oraș în cursul nopții de joi spre vineri. Autoritățile locale afirmă că numeroși migranți au rămas pe străzi, mulți dintre ei dormind în spații publice, relatează elpais.com.

Foto: ElPais

Foto: Profimedia

Potrivit estimărilor inițiale ale forțelor de securitate spaniole, peste 40.000 de migranți au intrat ilegal în Ceuta în ultimele zile, majoritatea în cursul zilei de joi. Cifra depășește semnificativ nivelul înregistrat în timpul crizei migratorii din mai 2021, când aproximativ 10.000 de persoane au trecut frontiera fără a fi oprite de autorități.

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Unele surse citate de presa spaniolă estimează că numărul total al intrărilor s-ar apropia de 50.000. În raport cu populația oficială a enclavei, de aproximativ 83.600 de locuitori, afluxul de migranți reprezintă o creștere considerabilă a numărului de persoane aflate pe teritoriul orașului.

Pe fondul crizei, premierul spaniol Pedro Sánchez s-a deplasat vineri la Ceuta. Înaintea vizitei, Poliția Națională și Poliția Locală au desfășurat efective suplimentare în centrul orașului, au evacuat migranții din anumite zone și au restricționat accesul pe traseul oficial al premierului.

Autoritățile spaniole și marocane continuă să monitorizeze situația de la frontieră, în timp ce fluxul de persoane care încearcă să treacă din Maroc în Ceuta și Melilla rămâne ridicat.

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