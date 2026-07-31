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Explozie într-o mină de cărbune din Pakistan. Cel puțin 34 de persoane au murit

FOTO: AFP

FOTO: AFP

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 09:06

O explozie puternică produsă într-o mină de cărbune din sudul Pakistanului s-a soldat cu moartea a cel puțin 34 de persoane, potrivit unui bilanț anunțat vineri de autoritățile locale pentru gestionarea dezastrelor, citate de AFP.

Mina a fost distrusă în urma exploziei

Deflagrația, provocată de prezența metanului, a distrus joi mina aflată în apropierea capitalei provinciei Balucistan, o regiune bogată în resurse minerale. În urma exploziei a fost declanșată o amplă operațiune de salvare.

„Potrivit informațiilor primite din partea echipelor trimise, 34 de trupuri neînsuflețite au fost recuperate”, a anunțat vineri autoritatea pentru gestionarea dezastrelor din provincie.

Instituția a precizat că operațiunea comună de salvare este în desfășurare pentru localizarea și recuperarea minerilor care ar putea fi încă blocați în subteran, fără a comunica numărul persoanelor aflate în mină în momentul exploziei.

Accidentele miniere sunt frecvente în Balucistan

Accidentele din mine sunt frecvente în Pakistan, în special în Balucistan, cea mai întinsă și totodată cea mai săracă provincie a țării. Condițiile dificile de muncă și măsurile insuficiente de siguranță au dus, de-a lungul timpului, la numeroase tragedii în sectorul minier.

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