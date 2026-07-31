Explozie într-o mină de cărbune din Pakistan. Cel puțin 34 de persoane au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 09:06

O explozie puternică produsă într-o mină de cărbune din sudul Pakistanului s-a soldat cu moartea a cel puțin 34 de persoane, potrivit unui bilanț anunțat vineri de autoritățile locale pentru gestionarea dezastrelor, citate de AFP.

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