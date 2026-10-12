Jaf de 100.000 de euro la un oficiu poștal din Roma. Hoții purtau măști de Halloween și erau înarmați

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 20:52

Un jaf spectaculos a avut loc luni dimineață, 12 octombrie 2026, la un oficiu poștal din cartierul Garbatella, în Roma, Italia. Doi indivizi înarmați, care purtau măști de Halloween, au reușit să fugă cu aproximativ 100.000 de euro în numerar, după ce i-au amenințat pe angajați și i-au obligat să deschidă casele de bani.

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