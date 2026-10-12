Jaf de 100.000 de euro la un oficiu poștal din Roma. Hoții purtau măști de Halloween și erau înarmați

Un jaf spectaculos a avut loc luni dimineață, 12 octombrie 2026, la un oficiu poștal din cartierul Garbatella, în Roma, Italia. Doi indivizi înarmați, care purtau măști de Halloween, au reușit să fugă cu aproximativ 100.000 de euro în numerar, după ce i-au amenințat pe angajați și i-au obligat să deschidă casele de bani.
Cum au acționat hoții mascați în oficiul poștal din Roma
Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, cei doi suspecți ar fi pătruns în clădire în timpul nopții, înainte de începerea programului cu publicul. Aceștia ar fi făcut o gaură în peretele din spatele oficiului poștal, pe unde au intrat în interior.
În loc să plece imediat cu bani, indivizii ar fi așteptat sosirea managerului și a celorlalți angajați, arată Romatoday. Luni dimineață, în jurul orei 09:00, situația a fost semnalată autorităților, după ce atacatorii și-ar fi pus planul în aplicare.
Cei doi erau înarmați cu pistoale și purtau măști care le acopereau fețele. După ce au amenințat personalul, i-ar fi constrâns pe angajați să deschidă casele de bani și să le predea suma aflată în interior.
Hoții au fugit cu aproximativ 100.000 de euro
În urma jafului, suspecții au plecat cu aproximativ 100.000 de euro în numerar. Deocamdată, nu sunt disponibile informații confirmate despre identitatea acestora sau despre traseul pe care l-au urmat după ce au părăsit oficiul poștal.
Modul în care a fost pregătită acțiunea, inclusiv pătrunderea în clădire pe timpul nopții și așteptarea angajaților, reprezintă elemente importante pentru anchetă. Polițiștii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs jaful.
Carabinierii și criminaliștii au început cercetările
După semnalarea incidentului, la oficiul poștal din cartierul Garbatella au ajuns mai multe echipaje de carabinieri și specialiști criminaliști.
Anchetatorii au început cercetările la fața locului pentru a identifica eventualele urme lăsate de făptași și pentru a aduna probe care să contribuie la identificarea lor. În paralel, autoritățile încearcă să stabilească unde s-au ascuns suspecții și să dea de urma acestora.
Investigația este în desfășurare, iar cei doi indivizi sunt căutați de autoritățile italiene. Până la acest moment, nu au fost comunicate public informații despre arestarea lor.
Cazul a atras atenția prin metoda folosită de atacatori.