Rusia respinge armistițiul de 60 de zile propus de Zelenski. Putin ar accepta încetarea atacurilor doar în ziua alegerilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 oct. 2026, 15:38

Rusia respinge propunerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind un armistițiu de 60 de zile, care ar permite organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Kremlinul transmite că Vladimir Putin ar fi dispus să oprească atacurile asupra țării vecine, dar numai în ziua desfășurării scrutinului. Anunțul a fost făcut luni, 12 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat dur solicitarea liderului de la Kiev.

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