Rusia respinge armistițiul de 60 de zile propus de Zelenski. Putin ar accepta încetarea atacurilor doar în ziua alegerilor

Rusia respinge propunerea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind un armistițiu de 60 de zile, care ar permite organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina. Kremlinul transmite că Vladimir Putin ar fi dispus să oprească atacurile asupra țării vecine, dar numai în ziua desfășurării scrutinului. Anunțul a fost făcut luni, 12 octombrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timp ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat dur solicitarea liderului de la Kiev.
Declarațiile Kremlinului vin după ce Volodimir Zelenski a propus un armistițiu de 60 de zile pentru organizarea alegerilor prezidențiale. Liderul ucrainean a cerut ca Rusia să oprească complet atacurile timp de două luni, astfel încât populația să poată participa la vot în condiții de siguranță.
Moscova nu este însă de acord cu o pauză atât de lungă a luptelor. Dmitri Peskov a transmis că Vladimir Putin ar putea ordona armatei ruse să nu atace Ucraina în ziua alegerilor, dar nu a acceptat oprirea ostilităților pentru întreaga perioadă solicitată de Kiev.
„Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, preşedintele rus, comandantul şef al armatei (ruse), va fi gata să ordone ca Ucraina să nu fie lovită în ziua alegerilor, mai exact în ziua desfăşurării alegerilor”, a declarat Peskov, citat de RIA Novosti și Reuters.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a explicat că Moscova își dorește un acord de pace pe termen lung și nu o încetare temporară a focului. Rusia respinge astfel propunerea ucraineană privind cele 60 de zile de armistițiu, fără să excludă o oprire a atacurilor strict pentru ziua votului, conform Reuters.
Serghei Lavrov îl atacă pe Zelenski: „Nu cred că merită acest răgaz”
O reacție dură a venit și din partea ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. Acesta a declarat luni că Volodimir Zelenski nu merită să primească un armistițiu de două luni pentru organizarea alegerilor prezidențiale. Șeful diplomației ruse a susținut că Moscova nu mai este dispusă să accepte promisiuni din partea Kievului. Declarațiile sale vin în contextul în care Rusia și Ucraina continuă să aibă poziții diferite în privința condițiilor pentru oprirea războiului.
„Nu cred că merită acest răgaz, nu cred că ne vom lăsa încă o dată cumpăraţi de asigurări şi promisiuni”, a declarat Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit AFP.
Zelenski a cerut 60 de zile de armistițiu după declarațiile lui Donald Trump
Propunerea lui Volodimir Zelenski a venit după ce președintele american Donald Trump a cerut public schimbarea conducerii Ucrainei. Sâmbătă, 10 octombrie, liderul de la Casa Albă a susținut că Ucraina ar trebui să aibă un alt președinte, reproșându-i lui Zelenski că nu dorește să încheie un acord de pace cu Rusia. Trump l-a criticat pe liderul ucrainean și pentru continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești. Declarațiile sale au venit la o zi după anunțul privind o înțelegere cu Vladimir Putin referitoare la livrările de motorină rusească pe piețele americană și mondială.
În acest context, Zelenski a răspuns că Ucraina poate organiza alegeri prezidențiale dacă Rusia acceptă o încetare totală a focului timp de 60 de zile. Liderul de la Kiev a subliniat că alegerea președintelui este o decizie care aparține cetățenilor ucraineni, iar organizarea scrutinului necesită condiții de siguranță. Rusia a respins însă această propunere. Kremlinul susține că își dorește un acord de pace mai amplu, în timp ce singura concesie anunțată de Moscova în privința alegerilor este posibilitatea opririi atacurilor pentru o singură zi.