Zelenski îi răspunde lui Trump: Ucraina poate organiza alegeri în 60 de zile, dar pune o condiție Rusiei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 17:41

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina ar putea organiza alegeri naționale dacă Rusia se angajează la un armistițiu total de 60 de zile, respingând apelurile președintelui american Donald Trump pentru o schimbare de conducere la Kiev. Într-un interviu acordat ABC News, Zelenski a subliniat că alegerea liderilor naționali aparține societății ucrainene și că stabilirea unor condiții de siguranță pentru alegători necesită o încetare executorie a bombardamentelor rusești.

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