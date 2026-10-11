Zelenski îi răspunde lui Trump: Ucraina poate organiza alegeri în 60 de zile, dar pune o condiție Rusiei

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina ar putea organiza alegeri naționale dacă Rusia se angajează la un armistițiu total de 60 de zile, respingând apelurile președintelui american Donald Trump pentru o schimbare de conducere la Kiev. Într-un interviu acordat ABC News, Zelenski a subliniat că alegerea liderilor naționali aparține societății ucrainene și că stabilirea unor condiții de siguranță pentru alegători necesită o încetare executorie a bombardamentelor rusești.
Declarația liderului ucrainean vine la o zi după ce Donald Trump a cerut public înlocuirea lui Volodimir Zelenski, susținând că Ucraina are nevoie de un președinte capabil să ajungă la un acord pentru încheierea războiului cu Rusia. Zelenski a respins ideea că liderii altor state ar trebui să decidă cine conduce Ucraina, însă a transmis că este dispus să organizeze alegeri dacă vor exista condiții de siguranță pentru populație.
Zelenski îi răspunde lui Donald Trump: „Depinde de poporul nostru să aleagă un lider”
În interviul acordat duminică, 11 octombrie, pentru ABC News, Volodimir Zelenski a reacționat la declarațiile președintelui american privind necesitatea schimbării conducerii de la Kiev. Liderul ucrainean a subliniat că alegerea președintelui este o decizie care aparține exclusiv cetățenilor țării sale, indiferent de pozițiile exprimate de partenerii internaționali.
„În primul rând, cu tot respectul față de președintele Trump, depinde de societatea noastră, de poporul nostru să aleagă un lider sau altul”, a declarat Volodimir Zelenski, conform Kyivpost.
Președintele ucrainean a explicat că organizarea unui scrutin în timpul războiului ridică probleme serioase de siguranță. Atacurile rusești și riscurile la care ar fi expuși alegătorii fac dificilă desfășurarea unui proces electoral în condiții normale. Din acest motiv, Zelenski consideră că o eventuală organizare a alegerilor trebuie să fie precedată de oprirea completă a bombardamentelor.
Ucraina ar putea organiza alegeri dacă Putin acceptă un armistițiu total de 60 de zile
Volodimir Zelenski a venit și cu o propunere concretă pentru administrația americană. Acesta susține că i-a transmis echipei lui Donald Trump că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri dacă Rusia acceptă o încetare totală a focului pentru două luni. În opinia sa, această perioadă ar permite crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea votului.
Liderul de la Kiev a cerut ca mesajul să fie transmis direct președintelui rus Vladimir Putin, cel care ar trebui să accepte oprirea atacurilor pentru ca propunerea să poată fi pusă în practică.
„Vă rog să-i spuneți lui Putin să ne dea două luni, 60 de zile de armistițiu total, 60 de zile, și vom organiza alegeri”, a declarat președintele ucrainean.
Trump cere schimbarea conducerii de la Kiev. Zelenski pune siguranța alegătorilor pe primul loc
Schimbul de declarații dintre cei doi președinți vine după ce Donald Trump a afirmat că Ucraina ar trebui să aibă un alt lider, care să poată negocia o înțelegere cu Moscova. Președintele american și-a exprimat nemulțumirea față de faptul că războiul continuă, susținând că Zelenski nu a făcut suficient pentru a ajunge la un acord de pace.
De cealaltă parte, liderul ucrainean nu exclude organizarea alegerilor, dar insistă că acestea trebuie să aibă loc în condiții care să nu pună în pericol populația. Propunerea unui armistițiu total de 60 de zile reprezintă condiția pe care Zelenski o consideră necesară pentru desfășurarea unui scrutin național.
Deocamdată, nu există un acord privind încetarea focului pentru această perioadă, iar organizarea alegerilor rămâne condiționată de acceptarea propunerii de către Rusia.