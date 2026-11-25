Publicat 25 nov. 2026, 21:04 Sursă Reuters

Un raport comandat de Conferința Episcopală Italiană a identificat 880 de incidente de abuz în perioada 2001-2021. Dintre cei 123 de presupuși agresori sesizați justiției, 57 au primit condamnări definitive la închisoare.

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