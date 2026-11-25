Italia a publicat raportul abuzurilor sexuale comise de preoții catolici în perioada 2001-2021. Câți au fost trimiși după gratii
Preot catolic. Foto: magnific.com
Un raport comandat de Conferința Episcopală Italiană a identificat 880 de incidente de abuz în perioada 2001-2021. Dintre cei 123 de presupuși agresori sesizați justiției, 57 au primit condamnări definitive la închisoare.
57 de preoți au fost condamnați definitiv la închisoare în Italia
Un raport comandat de Conferința Episcopală Italiană și publicat miercuri arată că 57 de preoți au primit condamnări definitive la închisoare pentru abuzuri sexuale asupra minorilor, în perioada 2001-2021. Documentul consemnează 880 de incidente distincte și implicarea a 356 de presupuși agresori, cu 385 de victime, relatează Reuters.
Biserica Catolică se confruntă de decenii cu scandaluri legate de preoți care au abuzat copii, dar și de mușamalizarea faptelor. Aceste dezvăluiri au afectat grav credibilitatea instituției și au determinat plata unor despăgubiri de sute de milioane de dolari.
În Italia, Biserica a fost criticată pentru lipsa de disponibilitate în abordarea acestei probleme. Situația contrastează cu cea din Franța, Spania și Germania, unde investigații independente au scos la iveală amploarea infracțiunilor sexuale comise de membri ai clerului de-a lungul mai multor ani.
Aproape 900 de incidente și 385 de victime, înregistrate în raport
Documentul prezentat miercuri inventariază 378 de cazuri care au ajuns la cunoștința autorităților bisericești între 2001 și 2021. În total, acestea cuprind 880 de incidente distincte, în care au fost implicați 356 de presupuși agresori și 385 de victime.
Dintre persoanele suspectate, 123 au fost sesizate sistemului judiciar italian. În 57 dintre aceste situații au fost pronunțate condamnări definitive, însoțite de pedepse cu închisoarea.
Raportul mai arată că Biserica a aplicat măsuri disciplinare în cazul a 218 preoți, aproximativ 70% dintre aceștia fiind găsiți vinovați. Dintre cei 356 de presupuși agresori identificați, 87 au fost caterisiți sau suspendați temporar din activitatea clericală, 39 s-au pensionat, iar 67 au murit.
Statisticile indică și faptul că aproximativ 70% dintre victimele înregistrate erau băieți și bărbați, categoria cea mai expusă fiind cea a minorilor cu vârste între 14 și 17 ani. În aproximativ 80% dintre cazuri, presupușii agresori au comis fapte în mod repetat, iar puțin sub 30% dintre abuzurile raportate au implicat acte de natură sexuală.
Președintele Conferinței Episcopale Italiene, cardinalul Matteo Maria Zuppi, a condamnat gravitatea faptelor într-un comunicat.
„Aceste crime scot la iveală un rău care a pătruns în Biserică: trebuie să-i spunem pe nume și să recunoaștem atrocitatea sa”, a declarat acesta.
Autorii studiului recunosc că datele nu reflectă amploarea reală a abuzurilor
Cercetarea a fost realizată de Istituto degli Innocenti din Florența, o agenție specializată în protecția copilului, împreună cu o unitate a Universității din Bologna. Autorii avertizează însă că informațiile adunate nu oferă o imagine completă a abuzurilor sexuale comise de clerici în Italia.
Studiul a fost construit exclusiv pe baza documentelor găsite în arhivele Bisericii, ceea ce limitează considerabil datele disponibile. Instituțiile implicate au precizat că informațiile nu reflectă amploarea reală a faptelor și nu permit stabilirea numărului efectiv de abuzuri.
„Datele colectate, bazate exclusiv pe informațiile găsite în arhivele Bisericii, nu reflectă amploarea reală a evenimentelor care au avut loc și nu permit o estimare precisă a numărului efectiv de abuzuri”, au explicat autorii raportului.
Organizația victimelor vorbește despre aproape 4.400 de persoane abuzate
Cifrele prezentate de Conferința Episcopală Italiană au fost contestate de Rete l'Abuso, cea mai mare organizație din Italia care reprezintă victimele abuzurilor comise în cadrul Bisericii. Anul trecut, asociația a estimat că aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoți catolici în Italia, începând cu 2020.
Estimarea organizației s-a bazat pe mărturii ale victimelor, informații din surse judiciare și relatări apărute în presă. Miercuri, reprezentanții Rete l'Abuso au respins noul raport al Conferinței Episcopale, pe care l-au considerat în mod evident insuficient.
Asociația a atras atenția că problema nu se rezumă la numărul cazurilor recunoscute de instituțiile bisericești, ci privește și măsurile concrete prin care victimele pot obține dreptate.
„Întrebarea fundamentală rămâne deschisă: Ce reforme structurale și cerințe de raportare obligatorie ar trebui introduse în sistemul juridic italian pentru a asigura că toate victimele au acces la o justiție promptă și imparțială?”, se arată în poziția organizației.
Biserica propune o linie de asistență pentru victime
Raportul recomandă Conferinței Episcopale Italiene să adopte măsuri suplimentare pentru identificarea cazurilor și sprijinirea persoanelor abuzate. Printre propuneri se numără înființarea unei linii telefonice de asistență la care victimele să poată cere ajutor și organizarea unei campanii publice prin care acestea să fie încurajate să vorbească despre experiențele lor.
O altă recomandare vizează crearea unui observator permanent care să colecteze și să analizeze datele privind abuzurile comise de clerici. Această propunere a fost preluată imediat de Conferința Episcopală Italiană, care a acceptat înființarea structurii respective.
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