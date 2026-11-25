Deniz Çakır, cunoscută publicului din România pentru rolul din serialul turcesc „Suleyman Magnificul”, a fost reținută la Istanbul în cadrul unei investigații care vizează traficul și consumul de droguri, dar și infracțiuni legate de prostituție.
Deniz Çakır, actrița care a interpretat-o pe Șah Sultan, sora sultanului Suleyman, în serialul turcesc „Suleyman Magnificul”, se află printre persoanele reținute în urma unei operațiuni desfășurate la Istanbul. Ancheta vizează mai multe presupuse infracțiuni, printre care traficul de droguri, furnizarea, deținerea și consumul de substanțe interzise, dar și fapte legate de prostituție.
Potrivit publicației turce Yeni Şafak, procurorii au dispus măsuri împotriva a 35 de suspecți. Printre persoanele vizate se numără actori, artiști și alte nume cunoscute din industria divertismentului din Turcia. Deniz Çakır se află pe lista celor reținuți, alături de cântărețul Özcan Deniz, prezentatorul Murat Ceylan și organizatorul Erdal Bozkuș.
Cum au ajuns anchetatorii la cei 35 de suspecți
Investigația este coordonată de Parchetul General din Istanbul și vizează mai multe categorii de infracțiuni. Procurorii cercetează presupuse fapte de trafic de droguri sau substanțe stimulante, furnizarea acestora, precum și consumul ori deținerea de droguri. Dosarul include și suspiciuni privind infracțiuni legate de prostituție.
Anchetatorii au analizat declarațiile persoanelor suspectate, mărturiile unor oameni care au oferit informații în dosar, precum și datele obținute din telefoanele mobile și din alte dispozitive electronice ridicate în cadrul investigației. Rapoartele întocmite în urma examinării materialelor digitale și declarațiile unor martori cu identitate protejată au fost, de asemenea, luate în considerare.
Pe baza acestor informații, procurorii au apreciat că există suspiciuni privind consumul sau deținerea de droguri și au emis mandate de reținere pentru 35 de persoane. Ancheta continuă, iar autoritățile nu au precizat ce faptă îi este imputată în mod individual actriței Deniz Çakır.
Mai multe nume cunoscute, pe lista persoanelor reținute
Operațiunea a vizat persoane din lumea artistică și din televiziunea turcească. În primele informații publicate de Yeni Şafak, 20 de suspecți fuseseră reținuți, printre aceștia numărându-se Deniz Çakır și Özcan Deniz. Numărul persoanelor reținute a crescut ulterior: potrivit unei actualizări publicate de agenția Anadolu, 23 dintre cei 35 de suspecți fuseseră capturați.
Cea mai recentă relatare publicată de Yeni Şafak în 25 noiembrie arată că 24 de persoane reținute au fost duse la tribunalul din Istanbul, după ce au trecut prin procedurile de la poliție și au fost supuse unor teste pentru depistarea drogurilor. Deniz Çakır figurează și în lista celor 24 de suspecți prezentați în fața instanței.
Rolul care a făcut-o cunoscută publicului din România
Deniz Çakır este cunoscută în România în special pentru interpretarea personajului Șah Sultan din serialul „Suleyman Magnificul”, producție turcească difuzată și de televiziunile din țara noastră. Personajul său era sora sultanului Suleyman, conducătorul Imperiului Otoman.
Serialul, cunoscut în Turcia sub titlul „Muhteşem Yüzyıl”, urmărește povestea sultanului Soliman I și evenimentele din timpul domniei sale. Producția a devenit populară în numeroase țări, inclusiv în România, unde a adus în atenția publicului mai mulți actori turci.