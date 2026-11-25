Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 17:10

Deniz Çakır, cunoscută publicului din România pentru rolul din serialul turcesc „Suleyman Magnificul”, a fost reținută la Istanbul în cadrul unei investigații care vizează traficul și consumul de droguri, dar și infracțiuni legate de prostituție.

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