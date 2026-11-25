Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 nov. 2026, 13:53

Premierul Ungariei Peter Magyar a salutat deschiderea unui „nou capitol” în relațiile dintre Budapesta și Kiev, după întâlnirea de marți, 24 noiembrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuțiile, desfășurate în regiunea Transcarpatia, au vizat îmbunătățirea relațiilor bilaterale, afectate în timpul mandatului fostului premier Viktor Orbán, cunoscut pentru apropierea sa de Kremlin. Informațiile au fost transmise de AFP.

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