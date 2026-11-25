Premierul Ungariei Peter Magyar a salutat deschiderea unui „nou capitol” în relațiile dintre Budapesta și Kiev, după întâlnirea de marți, 24 noiembrie, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuțiile, desfășurate în regiunea Transcarpatia, au vizat îmbunătățirea relațiilor bilaterale, afectate în timpul mandatului fostului premier Viktor Orbán, cunoscut pentru apropierea sa de Kremlin. Informațiile au fost transmise de AFP.
Vizita de marți, 24 noiembrie, reprezintă prima deplasare oficială a lui Peter Magyar în Ucraina de la preluarea funcției de prim-ministru, în luna mai a acestui an. Întâlnirea cu Volodimir Zelenski a avut loc în regiunea Transcarpatia, din vestul Ucrainei, unde trăiește o comunitate importantă de etnici maghiari.
Teritoriul a făcut parte din fostul Regat al Ungariei până la sfârșitul Primului Război Mondial.
La rândul său, președintele ucrainean a salutat perspectiva dezvoltării unor relații de bună vecinătate cu Ungaria.
În cadrul vizitei, premierul ungar, un conservator pro-european, a condamnat din nou în mod explicit invazia rusă în Ucraina, lansată în februarie 2022.
Ce solicită Ungaria în privința drepturilor minorității maghiare din Ucraina
Înaintea vizitei, Péter Magyar a anunțat că va solicita autorităților de la Kiev să adopte, în cursul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor, reglementări care să garanteze dreptul comunității maghiare de a-și folosi limba maternă. Premierul ungar a dat ca exemple utilizarea limbii maghiare în spitale, în căminele de bătrâni și la evenimentele sportive. Problema drepturilor lingvistice ale minorității maghiare a reprezentat unul dintre principalele motive de tensiune între Budapesta și Kiev în ultimii ani.
Prima întrevedere oficială dintre Péter Magyar și Volodimir Zelenski după victoria liderului ungar la alegerile parlamentare din aprilie a avut loc la jumătatea lunii octombrie, la Bruxelles. Întâlnirea s-a desfășurat după promulgarea de către președintele ucrainean a unei legi care consolidează drepturile lingvistice ale minorităților naționale în domeniul educației, o măsură solicitată de Budapesta. La finalul discuțiilor de la Bruxelles, Magyar a descris promulgarea legii drept un „prim pas către restabilirea încrederii reciproce”. Ungaria condiționase renunțarea la opoziția față de începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană de respectarea drepturilor minorității maghiare.
În iunie, Budapesta a renunțat la veto-ul privind deschiderea negocierilor de aderare, după ce cele două țări au ajuns la un acord referitor la drepturile minorității etnice maghiare. Ulterior, însă, Ungaria a blocat din nou progresele discuțiilor, acuzând Kievul că nu respectă înțelegerea.
Relațiile dintre Budapesta și Kiev rămân marcate de neînțelegeri
În pofida semnalelor de apropiere, între cele două state persistă mai multe divergențe. În septembrie, Ungaria a anunțat că va continua să primească cetățeni ucraineni care fug de mobilizarea militară, în pofida unei decizii europene.
De asemenea, Budapesta a refuzat recent o propunere a Ucrainei privind participarea la un nou format de cooperare regională, care ar fi reunit opt state din zona Carpaților: Ucraina, România, Serbia, Polonia, Slovacia, Cehia, Austria și Ungaria. Inițiativa lansată de Kiev urmărește consolidarea relațiilor economice cu statele vecine.
Ministerul de Externe al Ungariei a precizat că țara „nu face parte din inițiativă”, dar că „urmărește îndeaproape implementarea și evoluția ei”.
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au accentuat în special în 2017, când Kievul a adoptat măsuri prin care ucraineana a devenit principala limbă de predare în învățământul secundar, o decizie care a vizat în primul rând limitarea utilizării limbii ruse, dar care a afectat și alte minorități lingvistice.
În timpul mandatului lui Viktor Orbán, Ungaria, deși membră a Uniunii Europene și NATO, a menținut relații apropiate cu Rusia chiar și după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei.