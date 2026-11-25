Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 13:25

Două petroliere au lovit mine navale, au explodat și au luat foc miercuri, 25 noiembrie, în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui anunț făcut de Marina Gardienilor Revoluției din Iran, relatează Reuters. Autoritățile de la Teheran susțin că navele încercau să traverseze zona folosind o rută neautorizată.

Distribuie articolul