Două petroliere au lovit mine navale, au explodat și au luat foc miercuri, 25 noiembrie, în Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui anunț făcut de Marina Gardienilor Revoluției din Iran, relatează Reuters. Autoritățile de la Teheran susțin că navele încercau să traverseze zona folosind o rută neautorizată.
Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Marina Gărzii Revoluționare Iraniene a transmis, într-un comunicat difuzat de presa de stat, că cele două nave au lovit mine navale în timp ce încercau să tranziteze Strâmtoarea Ormuz pe o rută considerată neautorizată de autoritățile iraniene.
În urma impactului, petrolierele au explodat și au fost cuprinse de flăcări. Comunicatul nu a oferit, în informațiile citate, detalii suplimentare despre identitatea navelor sau despre eventuale victime.
Iranul anunță consolidarea supravegherii Strâmtorii Ormuz
Tot miercuri, 25 noiembrie, purtătorul de cuvânt al Armatei iraniene, Mohammad Akraminia, a declarat că forțele militare au desfășurat noi sisteme și au modernizat echipamentele existente pentru a consolida supravegherea și controlul asupra Strâmtorii Ormuz.
Oficialul iranian a avertizat că navele care traversează zona fără să se coordoneze în prealabil cu forțele iraniene se confruntă cu riscuri mai mari. Acesta a afirmat că, în ultimele săptămâni, mai multe nave au lovit mine după ce au tranzitat strâmtoarea fără coordonarea necesară cu autoritățile militare iraniene.
Ce condiții pune Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Teheranul a transmis Washingtonului că nu va restabili traficul maritim normal prin Strâmtoarea Ormuz până când cererile sale nu vor fi îndeplinite. Printre condițiile impuse de Iran se numără ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și încheierea războiului pe toate fronturile.
Potrivit Reuters, în cadrul unei propuneri transmise prin intermediul mediatorilor din Qatar, Iranul s-a oferit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore de la îndeplinirea condițiilor sale de către Statele Unite.