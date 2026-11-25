Uniunea Europeană nu intenționează să revină la importurile de energie din Rusia, indiferent de rezultatul negocierilor dintre Washington și Moscova privind încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, care susține că Europa nu mai poate avea încredere în Rusia și nu trebuie să repete greșelile trecutului. Oficialul european a avertizat însă că populația trebuie să se pregătească pentru o iarnă dificilă, cu prețuri mai mari la gaze, benzină și motorină.
Bruxellesul refuză revenirea la energia rusească, indiferent de negocierile dintre Trump și Putin
Declarațiile comisarului european vin în contextul în care administrația Donald Trump a relaxat, luna trecută, restricțiile asupra motorinei rusești și a sugerat că Moscova ar putea reveni pe piața energetică internațională dacă se ajunge la un acord de pace în Ucraina. Potrivit unor informații apărute în presă la începutul lunii noiembrie, Washingtonul ar fi luat în calcul inclusiv posibilitatea reluării livrărilor de energie rusească în Europa. Dan Jørgensen a respins însă această perspectivă, în condițiile în care Uniunea Europeană se confruntă deja cu o criză a prețurilor la energie.
Oficialul european a explicat că niciun eventual acord între Statele Unite și Rusia nu poate trece peste legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene. Bruxellesul nu se mai bazează doar pe sancțiunile economice impuse Moscovei, care trebuie reînnoite o dată la șase luni, ci a adoptat un regulament care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești. Astfel, chiar dacă sancțiunile ar putea fi ridicate după încheierea războiului, interdicția privind importurile de gaze ar rămâne în vigoare.
Europa renunță complet la gazele rusești în 2027
Pe 26 ianuarie 2026, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat oficial regulamentul privind eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia. Interdicția totală privind gazele naturale lichefiate va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2027, iar cea privind gazele transportate prin conducte, în toamna aceluiași an. Bruxellesul urmărește, de asemenea, eliminarea importurilor de petrol rusesc până la sfârșitul anului 2027.
Potrivit comisarului european, ponderea gazelor rusești a scăzut deja de la aproximativ 45% la 10%. În 2021, Uniunea Europeană importa peste 150 de miliarde de metri cubi de gaze din Rusia, în timp ce în 2025 această cantitate a coborât la 36 de miliarde de metri cubi. În paralel, Europa și-a mărit considerabil importurile din Norvegia și Statele Unite ale Americii, devenite principalele sale surse de aprovizionare cu gaze.
Avertisment de la Bruxelles: benzina, motorina și gazele se vor scumpi în această iarnă
În ciuda scăderii recente a prețului petrolului, comisarul european pentru Energie avertizează că populația trebuie să se pregătească pentru noi scumpiri în sezonul rece. Prețul mediu al gazelor în Europa a crescut în luna octombrie cu 163% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate în materialul Euronews. Temperaturile scăzute și creșterea consumului pentru încălzirea locuințelor ar putea pune o presiune și mai mare asupra facturilor.
În acest context, mai multe guverne europene caută soluții pentru a proteja populația de creșterea prețurilor. Austria, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Spania au cerut Comisiei Europene să analizeze posibilitatea introducerii unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor energetice. Dan Jørgensen nu susține însă aplicarea unei astfel de taxe în întreaga Uniune Europeană, considerând că fiecare stat ar trebui să decidă în funcție de propria situație economică.
Comisia Europeană cere reducerea taxelor la electricitate
În schimb, Bruxellesul încurajează guvernele să reducă taxele aplicate energiei electrice. Potrivit comisarului european, acestea reprezintă aproximativ 29% din factura medie la electricitate a unei gospodării. Comisia consideră că taxele ridicate îi descurajează pe consumatori să renunțe la combustibilii fosili și să treacă la sisteme care utilizează energie electrică.
Dan Jørgensen a vorbit și despre consecințele unei eventuale închideri prelungite a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al petrolului și gazelor naturale la nivel mondial. Oficialul a avertizat că Europa trebuie să se pregătească inclusiv pentru cel mai nefavorabil scenariu. În opinia sa, securitatea energetică a continentului nu trebuie să depindă de promisiunile politice privind încheierea războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu.