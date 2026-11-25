Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 nov. 2026, 09:17

Uniunea Europeană nu intenționează să revină la importurile de energie din Rusia, indiferent de rezultatul negocierilor dintre Washington și Moscova privind încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, care susține că Europa nu mai poate avea încredere în Rusia și nu trebuie să repete greșelile trecutului. Oficialul european a avertizat însă că populația trebuie să se pregătească pentru o iarnă dificilă, cu prețuri mai mari la gaze, benzină și motorină.

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