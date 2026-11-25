O nouă alertă de securitate în comunitatea de informații din Statele Unite. Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a fost victima unei breșe cibernetice care a compromis informații neclasificate de pe o rețea utilizată pentru analiza datelor de intelligence, potrivit unor surse citate de presa americană.
Două surse familiarizate cu situația au confirmat pentru Fox News că atacul a vizat o infrastructură folosită de CIA pentru analizarea unor volume mari de date provenite din surse comerciale și publice. Potrivit informațiilor disponibile, nu au fost expuse date clasificate.
Incidentul ar fi avut loc exact la o săptămânî după ce FBI a fost ținta unui atac cibernetic separat, săptămâna trecută, ceea ce ridică noi semne de întrebare cu privire la securitatea rețelelor federale americane.
Breșa a fost descoperită de CIA și de Biroul Directorului Comunității Naționale de Informații (ODNI), relatează The New York Times. Oficialii americani susțin că problema a fost identificată și remediată, însă nu este cunoscut deocamdată cine se află în spatele atacului.
Rețeaua afectată era folosită pentru agregarea și analizarea informațiilor provenite din baze de date comerciale, rețele sociale, imagini satelitare și alte seturi de date achiziționate de la furnizori privați. Anchetatorii încearcă să stabilească exact ce informații au fost accesate sau extrase de atacatori.
Până în prezent, autoritățile americane nu au atribuit oficial responsabilitatea pentru atac și nu au oferit detalii suplimentare despre amploarea incidentului.
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