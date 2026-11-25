Publicat 25 nov. 2026, 07:21 Actualizat 25 nov. 2026, 07:26 Sursă Realitatea.net, fox news

O nouă alertă de securitate în comunitatea de informații din Statele Unite. Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a fost victima unei breșe cibernetice care a compromis informații neclasificate de pe o rețea utilizată pentru analiza datelor de intelligence, potrivit unor surse citate de presa americană.

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