Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 18:45

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că returnarea migranților poate fi legală atunci când un stat instrumentalizează fluxurile de persoane pentru a pune presiune asupra vecinilor săi. Persoanele vulnerabile trebuie însă protejate.

Distribuie articolul