CEDO permite statelor să respingă migranții folosiți pentru destabilizarea frontierelor. Excepțiile stabilite de Curte
Migranti. Foto: Profimedia
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că returnarea migranților poate fi legală atunci când un stat instrumentalizează fluxurile de persoane pentru a pune presiune asupra vecinilor săi. Persoanele vulnerabile trebuie însă protejate.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți, 24 noiembrie, că statele pot respinge migranții care ajung la granițele lor dintr-o țară ce folosește fluxurile migratorii ca instrument de presiune și destabilizare. Măsura este permisă atunci când persoanele returnate nu se află într-o situație de vulnerabilitate deosebită și nu există dovezi că întoarcerea le-ar expune unui pericol real și imediat, scrie Le Parisien.
Hotărârea a fost pronunțată în trei cauze distincte, care privesc Polonia, Letonia și Lituania și incidente petrecute în 2021 și 2022, în timpul crizei de la frontierele estice ale Uniunii Europene. Mii de persoane au încercat atunci să intre în aceste state venind din Belarus, iar autoritățile de la Minsk au fost acuzate că au încurajat, facilitat sau forțat deplasarea migranților pentru a destabiliza țările vecine și regiunea.
CEDO a considerat că autoritățile belaruse au acționat în mod ostil, folosind migrația ca mijloc de presiune împotriva statelor europene, în contextul sancțiunilor impuse regimului condus de Aleksandr Lukașenko după reprimarea mișcării de opoziție din 2020. Curtea a subliniat că statele au dreptul să controleze intrarea cetățenilor străini pe teritoriul lor și chiar să își închidă complet frontierele.
Persoanele vulnerabile nu pot fi returnate fără evaluarea riscurilor
Decizia nu le oferă însă statelor dreptul de a-i expulza automat pe toți migranții care ajung la granițe în astfel de împrejurări. Înainte de returnare, autoritățile trebuie să identifice persoanele care ar putea fi expuse unor tratamente inumane sau degradante.
CEDO a indicat două categorii de vulnerabilitate. Prima îi include pe cei a căror situație este evidentă, precum copiii, persoanele în vârstă, bolnavii sau cele cu dizabilități. A doua categorie îi vizează pe migranții care pot demonstra că întoarcerea în statul de unde au venit i-ar expune unui risc real și imediat de moarte sau de rele tratamente.
Într-un asemenea context, returnarea unei persoane în statul care instrumentalizează migrația nu reprezintă, prin ea însăși, o încălcare a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tortura și tratamentele inumane sau degradante. Obligația autorităților este însă să verifice dacă persoana respectivă se încadrează într-una dintre categoriile vulnerabile și să ia măsurile necesare pentru a o proteja.
Polonia și Letonia au fost sancționate în cazurile unor migranți vulnerabili
Cele trei hotărâri au avut rezultate diferite. În cazul Poloniei, Curtea a constatat încălcarea articolului 3 în privința unui cetățean afgan, care fusese returnat în Belarus la 20 octombrie 2021, deși CEDO dispusese anterior o măsură provizorie prin care autorităților poloneze li se cerea să nu îl trimită înapoi.
În cauza împotriva Letoniei, Curtea a stabilit că returnarea unor copii irakieni de origine kurdă, împreună cu membrii familiilor de care depindeau, a încălcat Convenția. Copiii au fost considerați deosebit de vulnerabili, iar autoritățile nu le-au asigurat protecția necesară înainte de a-i trimite în Belarus.
În schimb, în cazul adulților care au reclamat returnarea în Belarus de către Letonia, CEDO nu a constatat o încălcare a articolului 3, întrucât aceștia nu au demonstrat că se încadrau în categoriile de vulnerabilitate stabilite de Curte.
Nici în cauza împotriva Lituaniei, referitoare la patru cetățeni cubanezi care au încercat să treacă frontiera din Belarus în 2022, Curtea nu a identificat o încălcare a articolului 3. Judecătorii au concluzionat că reclamanții nu au demonstrat că se aflau într-o situație de vulnerabilitate care să împiedice returnarea lor.
Decizia CEDO poate influența viitoarea politică migratorie europeană
Hotărârile de marți sunt considerate importante pentru modul în care statele europene vor putea gestiona situațiile în care un guvern folosește migrația pentru a exercita presiuni asupra altor țări. Decizia vine după dezbateri politice în rândul celor 46 de state membre ale Consiliului Europei, dintre care mai multe, inclusiv Regatul Unit, Italia și țări nordice, au cerut o interpretare a Convenției care să acorde o mai mare atenție evaluărilor făcute de autoritățile naționale și să faciliteze expulzările.
Avocata Daria Sartori, care a reprezentat patru cetățeni cubanezi în cauza împotriva Lituaniei, a criticat hotărârea. Ea a declarat pentru AFP că decizia reprezintă un șoc, deoarece pare să pună sub semnul întrebării caracterul universal și absolut al articolului 3 din Convenție.
Avocata a avertizat că hotărârea poate avea consecințe asupra viitoarelor dosare și asupra politicii migratorii europene. Între timp, o nouă criză a izbucnit la frontierele Europei, după sosirea în luna iulie a zeci de mii de migranți în Ceuta, enclava spaniolă de la granița cu Marocul. Cea mai mare parte a acestora a plecat în orele care au urmat sosirii, însă episodul a generat reacții politice puternice, iar autoritățile marocane au fost acuzate că ar fi folosit migrația ca instrument de presiune.
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