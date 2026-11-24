Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 13:11

Norvegia și Ucraina își vor extinde cooperarea în domeniul unui nou sistem de apărare antiaeriană destinat combaterii dronelor, dezvoltat în comun de compania norvegiană Kongsberg și un partener ucrainean. Sistemul, denumit DESNA, este deja utilizat în Ucraina, iar planul este extinderea acestuia în mai multe regiuni ale țării, potrivit Reuters.

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