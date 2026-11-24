Norvegia și Ucraina își vor extinde cooperarea în domeniul unui nou sistem de apărare antiaeriană destinat combaterii dronelor, dezvoltat în comun de compania norvegiană Kongsberg și un partener ucrainean. Sistemul, denumit DESNA, este deja utilizat în Ucraina, iar planul este extinderea acestuia în mai multe regiuni ale țării, potrivit Reuters.
Agenția britanică de presă Reuters relatează marți, 24 noiembrie, citând un comunicat al Ministerului norvegian al Apărării, că sistemul DESNA combină rachete antiaeriene și unități de lansare fabricate în Ucraina cu sisteme de control furnizate de compania norvegiană Kongsberg. Echipamentele de control au fost donate de Norvegia.
Sistemul a fost dezvoltat prin colaborarea dintre Kongsberg și un partener ucrainean și este deja operațional. Noua etapă a cooperării dintre cele două țări vizează extinderea utilizării sale în mai multe zone ale Ucrainei, fără ca Ministerul norvegian al Apărării să ofere detalii suplimentare despre amploarea planului.
Atacurile aeriene rusești continuă în Ucraina
Extinderea cooperării în domeniul apărării antiaeriene are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra capitalei Kiev și a altor orașe ucrainene. Potrivit Reuters, forțele ruse au lansat atacuri aeriene aproape neîntrerupte asupra Kievului și altor centre urbane începând din luna septembrie.
Un atac asupra unui cartier central al capitalei ucrainene, produs pe 23 noiembrie s-a soldat cu rănirea a cinci persoane. Cu doar o zi înainte, respectiv pe 22 noiembrie, un atac asupra unui oraș din regiunea învecinată Kievului a provocat moartea a 11 persoane.