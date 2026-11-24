Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 09:57

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 23 noiembrie 2026, că va cere Departamentului de Justiție să solicite sistematic pedeapsa cu moartea în dosarele federale care îi vizează pe ucigașii de copii, dar și pe violatorii și traficanții de persoane care și-au ucis victimele. Liderul de la Casa Albă a solicitat, de asemenea, accelerarea executării pedepselor capitale la nivel federal. Anunțul a fost făcut în prezența mai multor familii ale victimelor unor criminali condamnați la moarte.

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