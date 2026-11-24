Președintele american Donald Trump a anunțat luni, 23 noiembrie 2026, că va cere Departamentului de Justiție să solicite sistematic pedeapsa cu moartea în dosarele federale care îi vizează pe ucigașii de copii, dar și pe violatorii și traficanții de persoane care și-au ucis victimele. Liderul de la Casa Albă a solicitat, de asemenea, accelerarea executării pedepselor capitale la nivel federal. Anunțul a fost făcut în prezența mai multor familii ale victimelor unor criminali condamnați la moarte.
Donald Trump cere accelerarea execuțiilor la nivel federal
Președintele american a făcut anunțul în timpul unei conferințe de presă organizate la Departamentul de Justiție, la care au participat și rudele unor victime ale criminalilor ale căror pedepse au fost comutate de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. Donald Trump, un susținător ferm al pedepsei capitale, a anunțat că va semna o directivă prezidențială în acest sens. Documentul prevede și măsuri pentru accelerarea punerii în aplicare a condamnărilor la moarte pronunțate la nivel federal.
Pedepsele a 548 de condamnați la moarte, comutate în închisoare pe viață
Anunțul liderului american vine după ce guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat pe 5 noiembrie că va comuta pedepsele a 548 de deținuți condamnați la moarte în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate. Guvernatorul și-a justificat decizia prin respectarea demnității umane. Măsura a fost criticată dur de Donald Trump, care l-a acuzat pe Newsom că a luat partea criminalilor în detrimentul familiilor victimelor.
Încă de la revenirea sa la Casa Albă, în 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care solicita aplicarea pedepsei capitale pentru cele mai grave infracțiuni, inclusiv pentru uciderea polițiștilor și crimele comise de imigranți fără acte. În aprilie 2026, Departamentul de Justiție a anunțat o serie de măsuri pentru facilitarea aplicării pedepsei cu moartea în dosarele federale. Printre acestea se numără extinderea metodelor de execuție autorizate, dincolo de injecția letală.
Sprijinul americanilor pentru pedeapsa cu moartea, la cel mai scăzut nivel din ultimii 55 de ani
Dezbaterea privind pedeapsa capitală a fost reaprinsă în Statele Unite după execuția eșuată din 30 septembrie a Christei Pike, în statul Tennessee. Femeia a supraviețuit celor două injecții letale administrate în timpul procedurii. De la începutul anului 2026, în Statele Unite au avut loc 39 de execuții, toate prin injecție letală.
Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane, în timp ce în alte câteva state execuțiile sunt suspendate prin decizii ale guvernatorilor. În același timp, susținerea populației pentru pedeapsa capitală a scăzut considerabil. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Gallup și publicat pe 10 noiembrie, doar 49% dintre adulții americani susțin aplicarea pedepsei cu moartea în cazul persoanelor condamnate pentru omor, acesta fiind cel mai redus procent înregistrat din 1971.