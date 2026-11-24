Scris de Dana Bărăgan Publicat: 24 nov. 2026, 07:43

Forțele Aeriene ale Coreei de Sud au mobilizat avioane de vânătoare după ce mai multe aeronave militare rusești au pătruns pentru scurt timp în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a țării. Autoritățile au emis inclusiv un avertisment preventiv prin care le-au recomandat locuitorilor insulei Ulleung să se adăpostească, pe fondul riscului unei posibile încălcări a spațiului aerian sud-coreean, relatează Reuters și The Guardian.

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