Forțele Aeriene ale Coreei de Sud au mobilizat avioane de vânătoare după ce mai multe aeronave militare rusești au pătruns pentru scurt timp în zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ) a țării. Autoritățile au emis inclusiv un avertisment preventiv prin care le-au recomandat locuitorilor insulei Ulleung să se adăpostească, pe fondul riscului unei posibile încălcări a spațiului aerian sud-coreean, relatează Reuters și The Guardian.
Avioane militare rusești, interceptate în apropierea insulei Ulleung
Armata sud-coreeană a urmărit mai multe aeronave militare rusești în timp ce acestea se apropiau de insula Ulleung, situată în largul coastei de est a Coreei de Sud. Potrivit Statului Major Interarme, avioanele rusești au ajuns foarte aproape de spațiul aerian de deasupra insulei, existând riscul unei incursiuni, scriu Reuters și The Guardian.
În cele din urmă, aeronavele rusești nu au încălcat spațiul aerian suveran al Coreei de Sud, a precizat armata su-coreeană.
Locuitorii insulei Ulleung, avertizați să se adăpostească
Ministerul sud-coreean al Siguranței, în coordonare cu armata, a transmis un avertisment de apărare civilă prin care locuitorii insulei Ulleung au fost sfătuiți să se adăpostească din cauza „intrării în spațiul aerian” a unei aeronave rusești.
Alerta a fost ridicată după numai trei minute. Un astfel de avertisment, care le solicită civililor să se adăpostească de urgență în urma apropierii unor aeronave militare străine, este un eveniment rar în Coreea de Sud.
Potrivit lui Jang Do-young, aeronava rusă s-a apropiat foarte mult de spațiul aerian de deasupra insulei. Între timp, avioanele de vânătoare sud-coreene au executat manevre tactice pentru a preveni orice incident, a anunțat Statul Major Interarme.
Seulul va convoca atașatul militar rus
Incidentul a determinat autoritățile de la Seul să adopte și măsuri diplomatice. Ministerul sud-coreean al Apărării a anunțat că îl va convoca pe atașatul militar al Rusiei pentru a-i transmite nemulțumirea oficială cu privire la incursiunea aeronavelor rusești în zona de identificare a apărării aeriene.
Purtătorul de cuvânt al ministerului, Chung Binna, a confirmat această decizie, potrivit Reuters. Ambasada Rusiei la Seul nu a răspuns solicitării agenției de presă privind un punct de vedere referitor la incident.
Ce este zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ)
Zona de identificare a apărării aeriene, cunoscută sub abrevierea ADIZ, nu reprezintă spațiul aerian suveran al unui stat. Este o zonă de supraveghere extinsă, instituită pentru identificarea și monitorizarea aeronavelor străine care se apropie de teritoriul unei țări. În general, aeronavele militare sau civile străine notifică autoritățile înainte de a intra în astfel de zone, deși nu există o obligație legală internațională generală care să impună această procedură.
Rusia nu recunoaște delimitarea zonei de identificare a apărării aeriene sud-coreene, iar aeronavele sale au pătruns în repetate rânduri în această zonă în ultimele luni, notează AFP.
O nouă alertă după incidente repetate cu aeronave rusești
Incidentul are loc într-un context de tensiuni repetate în regiune. Cu aproximativ o săptămână înainte, armata sud-coreeană anunțase mobilizarea avioanelor de luptă după ce mai multe aeronave militare rusești au intrat în zona sa de identificare a apărării aeriene. Japonia a semnalat, la rândul său, o incursiune a unor aeronave militare rusești.
În timpul celui mai recent incident din Coreea de Sud, administrația provincială a emis și o altă avertizare, transmisă ulterior ca fiind eronată, potrivit căreia o aeronavă suspectată că ar fi nord-coreeană ar fi pătruns în zonă. Mesajul a fost retras ulterior.