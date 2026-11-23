Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 nov. 2026, 22:44

O cântăreață din Iran a fost supusă unei pedepse corporale după ce a susținut un concert transmis în direct pe internet, fără public. Parastoo Ahmadi și patru membri ai trupei sale au primit câte 74 de lovituri de bici, sancțiunea fiind pusă în aplicare luni, 23 noiembrie 2026, potrivit informațiilor confirmate de avocatul artistei.

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