O cântăreață din Iran a fost supusă unei pedepse corporale după ce a susținut un concert transmis în direct pe internet, fără public. Parastoo Ahmadi și patru membri ai trupei sale au primit câte 74 de lovituri de bici, sancțiunea fiind pusă în aplicare luni, 23 noiembrie 2026, potrivit informațiilor confirmate de avocatul artistei.
Cazul a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile omului, în condițiile în care artiștii au fost acuzați de încălcarea normelor privind decența publică. Pe lângă pedeapsa corporală, cei cinci au primit și interdicții care le limitează activitatea artistică și posibilitatea de a călători în afara țării.
Cântăreața Parastoo Ahmadi și patru colegi au fost biciuiți
Avocatul Mostafa Nili a confirmat pentru publicația Emtedad că Parastoo Ahmadi și cei patru colegi ai săi s-au prezentat la unitatea de executare a pedepselor din Qom, după ce hotărârea judecătorească a rămas definitivă. Potrivit acestuia, sentința a fost executată în aceeași zi.
Alături de cântăreață au fost sancționați Soheil Faghihnasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia și Mohsen Lashkari. Toți cinci au primit câte 74 de lovituri de bici.
Apelurile formulate de artiști au fost respinse în luna septembrie, după ce un reprezentant al Curții de Apel a apreciat că argumentele și probele prezentate de apărare nu sunt suficiente pentru schimbarea verdictului.
Tribunalul penal din Qom i-a găsit vinovați pentru „atingerea decenței publice prin producerea și publicarea de conținut vulgar și imoral pe rețelele de socializare”, potrivit Organizației pentru Drepturile Omului Hengaw, cu sediul la Oslo.
Pedeapsa nu s-a limitat la biciuire. Hotărârea a prevăzut și interzicerea oricăror activități artistice și muzicale timp de doi ani, precum și o interdicție de călătorie pentru aceeași perioadă, relatează thenewregion.com.
Concertul care a declanșat ancheta autorităților iraniene
Dosarul a pornit în 11 decembrie 2024, când Parastoo Ahmadi a susținut un concert fără spectatori, transmis live pe platforme online, inclusiv pe YouTube.
La începutul înregistrării, artista a vorbit despre importanța dreptului de a cânta, afirmând că era „un drept la care nu puteam renunța, pentru un pământ pe care îl iubesc cu atâta pasiune”.
Apariția sa a atras atenția și prin faptul că nu respecta regulile vestimentare stricte impuse femeilor în Republica Islamică. Cântăreața a purtat o rochie lungă, neagră, și ruj roșu, fără să își acopere părul.
La scurt timp după difuzarea concertului, artista și membrii echipei sale au fost chemați de autorități, iar împotriva lor au fost declanșate proceduri judiciare. La jumătatea lunii decembrie 2024, sistemul judiciar iranian a catalogat evenimentul drept neautorizat și contrar cerințelor legale.
Restricțiile impuse femeilor care vor să cânte în Iran
În Iran, femeile se confruntă de mult timp cu restricții privind interpretarea vocală în public. În special, spectacolele solo în fața unui public format atât din femei, cât și din bărbați sunt limitate de regulile religioase și de prevederile referitoare la moralitatea publică.
Autoritățile au susținut că astfel de reprezentații pot contraveni principiilor religioase. În practică, femeile pot întâmpina dificultăți chiar și atunci când încearcă să cânte în cor sau în fața unui public exclusiv feminin.
Într-un interviu acordat în 2018, vocalista Sepideh Jandaghi a vorbit despre obstacolele întâmpinate de artistele iraniene. Centrul pentru Drepturile Omului din Iran, organizație cu sediul în Statele Unite, a explicat atunci că, deși există posibilitatea teoretică a unor reprezentații publice în anumite condiții, organizarea concertelor este îngreunată de probleme logistice și financiare.
Organizațiile pentru drepturile omului condamnă pedeapsa
Executarea sentinței a provocat reacții critice din partea organizațiilor care militează pentru respectarea drepturilor omului. Dadban, un grup de avocați voluntari din afara Iranului, a condamnat biciuirea celor cinci artiști, susținând că o asemenea sancțiune reprezintă o formă de tortură și nu poate fi justificată prin nicio acuzație penală.
„Provocarea intenționată a durerii fizice și a suferinței asupra unei persoane prin bătăi sancționate de stat constituie un tratament crud și inuman și, în conformitate cu standardele internaționale ale drepturilor omului, echivalează cu tortură”, a transmis organizația într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.