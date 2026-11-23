Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 23 nov. 2026, 22:15

Ministerul rus de Externe a acuzat luni Estonia, ţară membră NATO şi UE, de o serie de acţiuni ostile care ar putea duce la izbucnirea unui ”război deschis”. Reacţia Moscovei vine după ce autorităţile de la Tallinn au anunţat închiderea frontierei terestre, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, relatează Reuters.

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