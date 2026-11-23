Ministerul rus de Externe a acuzat luni Estonia, ţară membră NATO şi UE, de o serie de acţiuni ostile care ar putea duce la izbucnirea unui ”război deschis”. Reacţia Moscovei vine după ce autorităţile de la Tallinn au anunţat închiderea frontierei terestre, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state, relatează Reuters.
Estonia intenţionează să închidă punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie, pentru o perioadă de cel puţin şase luni. Decizia vine după ce autorităţile estoniene au acuzat serviciile de securitate ruse că au orchestrat o tentativă de incendiere a unei companii din industria de apărare. Moscova a negat orice implicare în acest incident.
Rusia protestează faţă de închiderea frontierei
Ministerul rus de Externe a anunţat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova pentru a-i transmite un protest oficial faţă de decizia Tallinnului de a închide graniţa.
În declaraţia sa, Moscova a formulat mai multe acuzaţii la adresa Estoniei. Printre acestea se numără permisiunea acordată Ucrainei de a utiliza „pe ascuns” spaţiul aerian estonian pentru atacuri asupra unor ţinte ruseşti.
De asemenea, Rusia susţine că Estonia încearcă să blocheze circulaţia navelor comerciale ruseşti în Marea Baltică, prin interzicerea tranzitului cerealelor din Rusia şi Belarus. Moscova a mai acuzat Tallinnul că încearcă să interzică limba rusă şi ameninţă cu închiderea Bisericii Ortodoxe Ruse.
Estonia respinge acuzaţiile privind sprijinul militar acordat Ucrainei
Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei nu a răspuns tuturor acuzaţiilor formulate de Moscova, însă a respins categoric afirmaţiile potrivit cărora ar permite folosirea teritoriului său pentru operaţiuni militare ucrainene.
Tensiuni în regiunea baltică pe fondul incursiunilor dronelor
Rusia acuză de mai mult timp Estonia şi alte state membre NATO din regiunea baltică că permit dronelor ucrainene să le traverseze spaţiul aerian.
Dronele ucrainene au pătruns în repetate rânduri în spaţiul aerian al NATO, incidente pe care Kievul le pune pe seama bruiajului semnalelor de către Rusia.
Statele membre NATO au respins în mod repetat acuzaţiile potrivit cărora ar permite intenţionat utilizarea spaţiului lor aerian pentru astfel de operaţiuni. Acestea au atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incidente, în contextul războiului declanşat împotriva Ucrainei în 2022.
Mark Rutte: ”NATO monitorizează situaţia din Estonia şi Polonia”
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a menţionat situaţia din Estonia, alături de incursiunea recentă a rachetelor ruseşti în Polonia, printre evenimentele urmărite îndeaproape de alianţă. El a precizat că NATO dispune de mai multe opţiuni de răspuns şi că îşi va adapta măsurile de apărare şi descurajare dacă situaţia o va impune.