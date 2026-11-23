Un tribunal din Copenhaga a amendat-o pe Greta Thunberg pentru pătrundere neautorizată în sediile Universității din Copenhaga și ale companiei Maersk, în timpul unor acțiuni de protest din 2024 și 2025.
Activista suedeză Greta Thunberg a fost condamnată luni, 23 noiembrie, de un tribunal din Copenhaga pentru pătrundere neautorizată în timpul a două acțiuni de protest desfășurate în capitala Danemarcei. Instanța i-a aplicat o amendă de 1.800 de coroane daneze, echivalentul a aproximativ 240 de euro sau 260 de dolari. În același dosar au fost condamnate și alte cinci persoane, scrie presa daneză.
Cele două incidente au avut loc în septembrie 2024, la Universitatea din Copenhaga, și în mai 2025, la compania de transport maritim Maersk. Protestele au vizat, în primul caz, colaborările instituției de învățământ cu universități israeliene, iar în cel de-al doilea, transporturile de arme și combustibili fosili efectuate de grupul danez.
Greta Thunberg, condamnată după ocuparea unor spații ale Universității din Copenhaga
Primul protest pentru care a fost condamnată activista suedeză a avut loc pe 4 septembrie 2024. Greta Thunberg a participat atunci, alături de cinci studenți, la o acțiune organizată de mișcarea pro-palestiniană „Studerende mod Besættelsen” („Studenți împotriva ocupației”).
Grupul a pătruns într-o clădire a Universității din Copenhaga, solicitând conducerii instituției să întrerupă colaborările cu universitățile din Israel. Cei șase participanți au fost acuzați de pătrundere neautorizată, iar Thunberg a fost reținută temporar de poliție în urma manifestației.
Potrivit relatărilor din presa daneză, activista a explicat în fața instanței că scopul acțiunii era exercitarea unei presiuni politice asupra instituțiilor și a celor aflați la conducerea lor.
Protestul de la sediul Maersk, al doilea capăt de acuzare
Al doilea incident datează din 13 mai 2025 și a vizat compania Maersk Tankers. Greta Thunberg și alți activiști au intrat în spațiile companiei din zona Amager, Copenhaga, având asupra lor ustensile de curățenie. Aceștia au organizat o acțiune simbolică prin care au încercat să „facă ordine” în sediul grupului de transport maritim.
Manifestația făcea parte dintr-o campanie mai amplă îndreptată împotriva Maersk. Protestatarii au criticat transportul de arme și de combustibili fosili realizat de companie, iar acțiunea lor urmărea să atragă atenția asupra acestor activități.
Thunberg a susținut că intrarea în clădire era necesară pentru ca mesajul activiștilor să fie auzit. Potrivit relatărilor din presa daneză, ea a declarat că nu regretă acțiunea și consideră că protestatarii au reușit să își transmită mesajul.
De la protestele pentru climă la manifestațiile pentru cauza palestiniană
Greta Thunberg a devenit cunoscută la nivel internațional în perioada adolescenței, după ce a început să protesteze în fața Parlamentului Suediei pentru măsuri mai ferme împotriva schimbărilor climatice. Acțiunea sa, cunoscută sub numele „School Strike for Climate” („Greva școlară pentru climă”), a fost organizată în fiecare vineri și a inspirat apariția mișcării internaționale „Fridays for Future”.
În anii următori, activista și-a extins implicarea publică și asupra altor teme. După izbucnirea războiului din Gaza, în octombrie 2023, Thunberg a folosit în repetate rânduri rețelele de socializare pentru a atrage atenția asupra situației populației palestiniene din Fâșia Gaza.
În ultimii ani, participarea sa la manifestații și acțiuni de protest a dus la mai multe rețineri și sancțiuni. Condamnarea pronunțată luni la Copenhaga vizează cele două incidente de pătrundere neautorizată de la Universitatea din Copenhaga și de la sediul Maersk.