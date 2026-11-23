Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 20:23

Un tribunal din Copenhaga a amendat-o pe Greta Thunberg pentru pătrundere neautorizată în sediile Universității din Copenhaga și ale companiei Maersk, în timpul unor acțiuni de protest din 2024 și 2025.

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