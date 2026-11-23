Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 19:06

Palmer Luckey, fondatorul companiei de tehnologie militară Anduril Industries, susține că statele occidentale nu sunt dispuse să-și asume riscuri pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Antreprenorul l-a apărat pe Elon Musk în disputa privind Starlink și a criticat refuzul Washingtonului de a pune la dispoziția Kievului rețeaua militară Starshield.

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