Occidentul nu vrea victoria Ucrainei, ci doar să amâne înfrângerea. Acuzațiile unui apropiat al lui Elon Musk, șef al unei mari companii militare
Palmer Luckey. Foto: Profimedia
Palmer Luckey, fondatorul companiei de tehnologie militară Anduril Industries, susține că statele occidentale nu sunt dispuse să-și asume riscuri pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul cu Rusia. Antreprenorul l-a apărat pe Elon Musk în disputa privind Starlink și a criticat refuzul Washingtonului de a pune la dispoziția Kievului rețeaua militară Starshield.
Statele occidentale nu își doresc cu adevărat ca Ucraina să câștige războiul împotriva Rusiei, ci încearcă doar să împiedice înfrângerea Kievului pentru o perioadă cât mai lungă. Este afirmația controversată făcută de Palmer Luckey, inventator american, cofondator al Oculus VR și fondator al companiei de tehnologie militară Anduril Industries, în cadrul summitului DealBook organizat de publicația The New York Times la New York.
Antreprenorul a participat miercuri, 18 noiembrie, la o discuție cu Andrew Ross Sorkin, în care a abordat inclusiv sprijinul acordat Ucrainei, controversa privind rețeaua Starlink și rolul companiilor private în deciziile de politică externă. În opinia sa, abordarea statelor occidentale față de război este contradictorie și nu oferă Kievului perspective reale de victorie.
„Nimeni din Occident nu își dorește cu adevărat ca Ucraina să câștige. Vor doar ca Ucraina să nu piardă cât mai mult timp. Este o poziție ciudată și absurdă în ceea ce privește modul de desfășurare a unui război”, a declarat Luckey.
Fondatorul Anduril a precizat că susține Ucraina și că firma sa are activitate în această țară încă din a doua zi a războiului. El a criticat însă faptul că deciziile privind sprijinul militar sunt influențate de teama statelor occidentale de a-și expune propriile capacități unor eventuale represalii rusești.
De ce l-a apărat Palmer Luckey pe Elon Musk în disputa privind Starlink
Declarațiile au fost făcute în contextul controverselor legate de utilizarea de către armata ucraineană a sistemelor de comunicații prin satelit Starlink și Starshield, operate de SpaceX, compania lui Elon Musk.
Luckey a luat apărarea miliardarului american după introducerea unor restricții privind viteza terminalelor Starlink folosite de armata ucraineană. Antreprenorul a susținut că Musk are motive să fie prudent, întrucât folosirea infrastructurii civile în operațiuni militare ofensive ar putea transforma sateliții într-o țintă pentru Rusia.
El a explicat că rețeaua Starlink deservește utilizatori din numeroase țări, iar aceiași sateliți care asigură comunicațiile în Ucraina se află și deasupra teritoriului american. În consecință, un atac rusesc asupra constelației ar putea afecta nu doar serviciile folosite de ucraineni, ci și alte sisteme care depind de această infrastructură.
Luckey a precizat că îl apreciază personal pe Elon Musk și a avertizat că această apropiere ar putea influența modul în care sunt interpretate opiniile sale. Cu toate acestea, el a susținut că nu este rezonabil să i se ceară unei companii private să-și pună în pericol întreaga rețea de sateliți pentru a demonstra sprijinul față de Ucraina.
SUA ar putea pune la dispoziția Ucrainei rețeaua militară Starshield
Unul dintre principalele argumente ale fondatorului Anduril este că Statele Unite au la dispoziție o alternativă militară la rețeaua civilă Starlink. Este vorba despre Starshield, un sistem de comunicații prin satelit destinat utilizării militare, deținut și operat de Departamentul american al Apărării, cu sprijinul SpaceX.
Luckey consideră că Washingtonul ar putea permite armatei ucrainene să folosească această infrastructură pentru sistemele sale de armament. În acest fel, responsabilitatea pentru riscurile asociate utilizării unei rețele în scopuri militare ar reveni unei structuri concepute tocmai pentru asemenea operațiuni.
„Statele Unite ar putea oferi Ucrainei acces la rețeaua Starshield și i-ar putea permite să o folosească pentru toate sistemele sale de armament. În acest fel, ar deveni o țintă militară. Așa ar trebui să stea lucrurile. Dar știți ce? Guvernul nu vrea să ofere Ucrainei acest acces”, a declarat Luckey.
Antreprenorul a explicat că autoritățile americane se tem de consecințele unei eventuale decizii de a pune Starshield la dispoziția Kievului. Dacă Rusia ar considera sateliții o țintă militară legitimă și ar încerca să-i distrugă, armata americană ar putea pierde accesul la o infrastructură de care depinde la rândul său.
„Știți de ce? Pentru că știu că, în acel moment, Rusia va distruge Starshield, iar armata americană nu va mai avea acces la acest sistem”, a spus fondatorul Anduril.
Critici la adresa Washingtonului pentru riscurile pe care refuză să și le asume
Palmer Luckey consideră că poziția administrației americane este contradictorie. Pe de o parte, Washingtonul nu dorește să expună propria infrastructură militară unui posibil atac rusesc, iar pe de altă parte, se așteaptă ca o companie privată să continue să ofere Ucrainei acces la o rețea civilă, chiar dacă aceasta ar putea deveni vulnerabilă din cauza utilizării sale în operațiuni militare.
În opinia sa, această abordare explică și de ce sprijinul occidental nu se transformă într-o strategie care să urmărească efectiv victoria Kievului.
„Guvernul SUA nici măcar nu este dispus să apere Ucraina pentru că se teme că își va pierde constelația de sateliți. De ce ar trebui Elon să sacrifice rețeaua civilă, când guvernul propriei sale țări nu este dispus să riște nimic pentru același scop?”, a afirmat Luckey.
În timpul discuției de la DealBook Summit, antreprenorul a insistat și asupra faptului că deciziile privind politica externă și vânzarea armamentului trebuie să aparțină autorităților statului, nu directorilor unor companii private. El a spus că firmele din industria de apărare nu ar trebui să aibă control asupra acestor hotărâri.
Declarațiile sale vin în contextul disputelor privind rolul SpaceX în sprijinirea armatei ucrainene și dependența Kievului de infrastructura privată de comunicații prin satelit. În același timp, afirmațiile lui Luckey despre lipsa dorinței occidentale de a obține victoria Ucrainei reprezintă propria sa evaluare politică, nu o poziție oficială a guvernelor occidentale.
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